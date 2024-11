CS UNIVERSITÀ CHIETI-PESCARA, LA NOTA DEI PARLAMETARI FDI SU ELEZIONI AZIONE UNIVERSITARIA

(AGENPARL) - Roma, 8 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 08 novembre 2024 COMUNICATO STAMPA

UNIVERSITÀ CHIETI-PESCARA, LE CONGRATULAZIONI DEI PARLAMETARI FDI AGLI

STUDENTI DI AZIONE UNIVERSITARIA

“Il trionfo di Azione Universitaria alle elezioni dell’Università

D’Annunzio riempie di orgoglio e fiducia, non solo per la straordinaria

affermazione in numeri che la vede come prima lista in tutti i principali

organi di ateneo e nella quasi totalità dei corsi di laurea ma anche e

soprattutto per l’impegno appassionato e sincero profuso da questi

giovani. La vittoria di Azione Universitaria è frutto di un lavoro

costante, al servizio degli studenti. La politica, infatti, per questi

giovani è qualcosa che si costruisce giorno per giorno con dedizione.

Esprimiamo i nostri complimenti ai ragazzi di Azione Universitaria e al

loro presidente nazionale, Nicola D’Ambrosio, per questo risultato di

grande rilevanza, che testimonia la qualità politica e l’autenticità del

loro impegno”. Lo affermano i parlamentari abruzzesi di Fratelli d’Italia,

Etelwardo Sigismondi, Guido Liris e Guerino Testa.

Chieti, 8 novembre 2024