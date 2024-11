(ARC) Eventi: Roberti, mostra Celiberti a Bruxelles grande vetrina per Fvg

(AGENPARL) - Roma, 8 Novembre 2024

all’inaugurazione della personale dedicata al pittore friulano

Bruxelles, 8 nov – “Il Friuli Venezia Giulia ? un piccolo

territorio ricco di diverse identit? culturali, di lingue e di

numerose eccellenze che da alcuni anni stiamo facendo conoscere a

livello internazionale, grazie al brand “Io sono Fvg”. Fra queste

ci sono certamente anche quelle artistiche che la nostra regione,

quasi sconosciuta fino a poco tempo fa, ha saputo esprimere nel

tempo. Oggi abbiamo la fortuna di ospitare a Bruxelles, nella

sede della Regione, alcune straordinarie opere del maestro

Giorgio Celiberti, che oltre a essere un gigante nel panorama

artistico italiano, continua a essere uno uomo pieno di spirito e

di grande fascino”.

Lo ha affermato l’assessore alle Autonomie locali Pierpaolo

Roberti nel corso dell’affollatissima vernice della mostra

dedicata al grande pittore e scultore Giorgio Celiberti, ospitata

nelle sale dell’Ufficio di collegamento della Regione Friuli

Venezia Giulia a Bruxelles.

Con questa iniziativa prosegue il ciclo organizzato da Ente

Friuli nel Mondo con il supporto della Regione e ideato e curato

dall’architetto Marianna Accerboni in collaborazione con Riccardo

Moro. L’intero progetto sta fornendo una panoramica della

creativit? e dell’identit? culturale di una zona di confine come

il Friuli Venezia Giulia, attraverso alcune delle sue figure

artistiche pi? emblematiche.

Nel ringraziare l’Ente Friuli nel Mondo che insieme alle altre

associazioni di corregionali all’estero ha dato vita a questa

serie di eventi, l’assessore Roberti ha sottolineato la valenza

di questa esposizione. “Bruxelles ? una delle principali capitali

europee. Questo significativo evento culturale – ha aggiunto

Roberti – far? conoscere ancora di pi? il Friuli Venezia Giulia

che negli ultimi tempi si sta affermando come meta sempre pi?

apprezzata e ricercata”.

La mostra valorizza oltre cinquanta opere che offrono

un’antologia condensata del percorso artistico di Celiberti,

testimoniando l’ampiezza della sua sperimentazione e della sua

evoluzione creativa attraverso eleganti disegni, dipinti,

incisioni e sculture che vengono presentati per la prima volta in

Belgio.

Visionario e poliedrico, Giorgio Celiberti – presente

all’inaugurazione – ? considerato uno dei maggiori protagonisti

dell’arte italiana e creatore di un’estetica senza tempo. Nel

corso della serata ? stato ribadito che questo artista, oggi

94enne, ? da sempre dotato di un tocco unico con il quale sa

trasformare ed elevare gli oggetti di uso quotidiano in opere

d’arte uniche.

La carriera di Celiberti ? iniziata con la partecipazione alla

storica Biennale di Venezia del 1948, la prima edizione dopo la

Seconda Guerra Mondiale, quando aveva appena 19 anni. La sua

creativit? si distingue per un profondo impegno nel preservare e

trasmettere la memoria attraverso l’arte. Un potente esempio ? il

suo lavoro ispirato alla tragedia dei bambini ebrei che furono

internati e morirono a migliaia nel campo di concentramento di

Terezin vicino a Praga.

Questa mostra dedicata a Giorgio Celiberti, che rester? aperta a

tutti i cittadini, visitatori e studiosi d’arte fino al 10

gennaio 2025, ? parte integrante della rassegna “L’arte della

regione Friuli Venezia Giulia a Bruxelles”, un progetto

espositivo multimediale di arte visiva, fashion, luce e musica

che, partita nel maggio scorso, proseguir? fino al prossimo

febbraio con le rassegne con le personali degli artisti Edoardo

Devetta e Livio Rosignano.

L’inaugurazione, che ha visto la partecipazione anche del

presidente dell’Ente Friuli nel Mondo Franco Iacop, ? stata

impreziosita dall’esibizione della European Spirit of Youth

Orchestra, diretta dal Maestro Igor Kuret.

L’intero evento ? stato realizzato in collaborazione con

l’Istituto italiano di cultura della capitale belga, il Comune di

Trieste, l’Associazione Foemina, la Fondazione CRTrieste, il

Fogol?r Furlan di Bruxelles, l’Associazione Giuliani nel mondo,

Il Piccolo, Ciaccioarte di Big – Broker Insurance Group e

Sinefinis.

