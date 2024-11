(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 04 novembre 2024 Riunione dell’Eurogruppo e dei ministri dell’Economia e delle finanze a Bruxelles il 4 e 5 novembre

I ministri delle Finanze della zona euro e dell’UE saranno a Bruxelles oggi e domani per le riunioni dell’Eurogruppo e del Consiglio ECOFIN.

Oggi il Vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis e il Commissario Paolo Gentiloni rappresenteranno la Commissione alla riunione dell’Eurogruppo.

L’Eurogruppo farà il punto sugli ultimi sviluppi macroeconomici e sarà informato in merito alle discussioni svoltesi in occasione delle riunioni annuali del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale. Nell’ambito delle loro relazioni semestrali, i presidenti del Meccanismo di vigilanza unico e del Comitato di risoluzione unico forniranno informazioni aggiornate ai ministri dei paesi dell’Unione bancaria. In formato inclusivo, i ministri discuteranno della competitività della zona euro e dell’Unione dei mercati dei capitali.

Il Commissario Gentiloni parteciperà alla conferenza stampa che seguirà la riunione, intorno alle 18:30.

Domani il Vicepresidente esecutivo Dombrovskis, il Commissario Gentiloni e la Commissaria Mairead McGuinness rappresenteranno la Commissione al Consiglio ECOFIN.

I ministri faranno il punto sull’attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza e dovranno adottare decisioni di esecuzione che approvino i piani modificati per la ripresa e la resilienza presentati dai Paesi Bassi e dalla Repubblica Ceca. Il Consiglio cercherà un accordo politico su un pacchetto legislativo riguardo l’imposta sul valore aggiunto (IVA) nell’era digitale.

Inoltre, il Consiglio e la Commissione informeranno i ministri sui principali risultati della riunione dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 tenutasi il 23 e 24 ottobre 2024 a Washington. I ministri saranno informati anche sullo stato dei lavori per quanto riguarda le ripercussioni economiche e finanziarie dell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina. Il Consiglio approverà, inoltre, conclusioni sui progressi compiuti in merito alle priorità statistiche dell’UE.

Il Consiglio procederà a uno scambio di opinioni sulla relazione annuale 2024 del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche, alla presenza del suo presidente Niels Thygesen.

Infine, la presidenza del Consiglio presenterà lo stato di avanzamento delle proposte legislative nel settore dei servizi finanziari.

Il Vicepresidente esecutivo Dombrovskis parteciperà alla conferenza stampa che seguirà la riunione, intorno alle 13:45