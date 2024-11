(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 04 novembre 2024 MIGRANTI, BARBERA (PRC): “BENE LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI CATANIA,

REGENI NON E’ MORTO DI FREDDO!”

“Bene la decisione del Tribunale di Catania che ha annullato un

trattenimento di un migrante arrivato dall’Egitto disposto dal questore di

Ragusa. E’ evidente che il problema non son0 i giudici che fanno con

coscienza il loro dovere, verificando la compatibilità delle norme italiane

con il diritto dell’Unione Europea, ma il governo Meloni che, dopo quanto

successo con Giulio Regeni e Patrick Zaki, ha avuto il coraggio di inserire

l’Egitto tra i paesi sicuri. Ricordiamo a Salvini e Meloni che Giulio

Regeni non è morto di freddo, ma torturato dalle forze di sicurezza

egiziane e che la famiglia e i nostri cittadini aspettano ancora giustizia.

Le volgari e vergognose accuse di Salvini ai giudici rappresentano un fatto

di una gravità inaudita che assume anche una valenza di natura eversiva,

visto che l’autonomia e l’indipendenza della magistratura sono riconosciute

e tutelate dalla nostra Costituzione. Cosa aspetta il Presidente della

Repubblica, garante della Costituzione, ad intervenire per evitare che la

magistratura continui ad essere bersaglio di insulti e accuse infamanti da

parte degli esponenti del governo Meloni?” Lo dichiara Giovanni Barbera,

membro del comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista.