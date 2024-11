IV edizione Premio Innovazione italiana in Svizzera

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 04 novembre 2024 PREMIO

INNOVAZIONE ITALIANA IN SVIZZERA

IV. EDIZIONE

Mercoledì 06 novembre 2024, ore 18.30

Istituto Asien- Orient dell’Università di Zurigo,

Aula RAA-E-30

Rämistrasse 59, 8001 Zurigo

Nell’ambito del progetto “L’Innovazione italiana in Svizzera”, il Comites di Zurigo è lieto di assegnare

cinque borse di studio del valore di Euro 1’500 ciascuna a cinque eccellenze italiane che si sono distinte

per il loro lavoro di ricerca:

per l’Università di Zurigo

Dr. Stefano Cristelli, Antichi testi trentini

Dr. Federica Breimaier, Production and perception data on the ongoing demise of the neuter vs masculine

contrast from two Italo-Romance varieties

per l’ETH di Zurigo

Dr. Silvia Vettori, Sviluppo di tecniche di virtual sensing per il monitoraggio e la diagnostica di sistemi

strutturali

Marco Cattaneo, Comportamento dinamico di microbubbles e la loro potenziale applicazione in sistemi biologici

Francesco Vicentini, Nuovi metodi computazionali per la modellazione di fratture in materiali eterogenei

Alla serata interverranno

Prof. Dr. Michele Loporcaro, Università di Zurigo

Prof. Dr. Pietro Gambardella, ETH di Zurigo

Prof. Dr. Laura De Lorenzis, ETH di Zurigo

Dr. Maddalena Velonà, ETH di Zurigo

Dr. Antonio Ionio, Vice-Console Generale d’Italia in Zurigo

Gerardo Petta, Presidente del Comites di Zurigo

La serata si concluderà con un aperitivo

Entrata libera

Il premio, che intende promuovere dottorandi/e e giovani ricercatori/trici italiani/e che operano in Svizzera, è