Cs “Segnalazioni con Comuni-Chiamo”

Comunicato Stampa n. SB226 – 04/11/2024

A Fiorano Modenese arriva Comuni-Chiamo, il servizio smart per segnalare i problemi della città da PC o smartphonePer favorire la collaborazione tra i cittadini e l’Ente e per migliorare la gestione dei piccoli e grandi problemi del territorio, con il contributo dei cittadini

Da domani, 5 novembre, i cittadini e le cittadine di Fiorano Modenese potranno inviare segnalazioni relative ai problemi del territorio, in modo facile, veloce e gratuito da PC o smartphone, tramite la piattaforma digitale Comuni-Chiamo, già utilizzata in altri comuni del distretto ceramico.

Il nuovo servizio sostituisce l’attuale piattaforma Rilfedeur e renderà più efficiente la raccolta e la gestione delle segnalazioni, facilitando la risoluzione dei problemi e agevolando la comunicazione tra cittadinanza e Amministrazione comunale.

Comuni-chiamo è semplice da usare e in costante aggiornamento, permette di segnalare in tempo reale molte tipologie di problemi relativi a beni e servizi pubblici: dalla buca in strada alla manutenzione del verde, passando per la mancata raccolta dei rifiuti.