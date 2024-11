Comunicato Stampa. L’Università di Foggia e Lions International – Distretto 108AB firmano un protocollo di intesa per una collaborazione futura

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2024

108AB firmano un protocollo di intesa per una collaborazione futura.*

*Foggia, 4 novembre 2024 –* Si terrà giovedì 7 novembre, alle ore 11.30,

presso l’Auditorium Bruno di Fortunato di Palazzo Ateneo la conferenza

stampa per la firma del protocollo di intesa tra l’Università di

Foggia, Dipartimento

di Economia, Management e Territorio, e il Lions International – Distretto

108AB.

L’accordo segna l’avvio di una collaborazione volta a promuovere attività

congiunte e programmi in ambiti di interesse comune, con particolare

riguardo alle applicazioni dell’IA.Attraverso questo protocollo di intesa,

le parti si impegnano a regolamentare gli aspetti generali delle iniziative

da svolgere in modo coordinato, creando sinergie a supporto della

formazione, della cultura e dell’impegno sociale.

La partnership con Lions International – Distretto 108AB, leader mondiale

nel servizio di volontariato, rafforzerà la capacità dell’Università di

Foggia di rispondere alle esigenze del territorio attraverso una serie di

azioni condivise e orientate allo sviluppo sostenibile, alla promozione

culturale e all’innovazione sociale.

Alla conferenza stampa interverranno:

– *la prof.ssa Barbara Cafarelli, Direttrice del Dipartimento DEMeT;*

– *il dott. Emanuele Tatò, Governatore Distrettuale DISTRETTO LIONS

108AB PUGLIA ;*

– *il prof. Luca Grilli, Responsabile Scientifico del Progetto.*

