COMUNICATO STAMPA – La protesta degli albergatori Assohotel Confesercenti di Pesaro e Urbino: “Inaccettabile l’aumento delle tariffe idriche, famiglie e imprese penalizzate”

Urbino: “Inaccettabile l’aumento delle tariffe idriche, famiglie e imprese penalizzate”

Pesaro, 4 novembre 2024 – Protestano gli albergatori Assohotel Confesercenti della provincia

contro gli aumenti delle tariffe idriche decisi da Aato 1 Marche Nord con rincari in bolletta

dell’8/10%. L’Assemblea d’Ambito Territoriale Ottimale, infatti, ha approvato di recente la

pianificazione dei prossimi interventi nel settore del Servizio Idrico Integrato, rivedendo in aumento

le tariffe da attuare nei Comuni dove sono operative le società di gestione Marche Multiservizi Spa

e ASET Spa.

“Ancora una volta a farne le spese saranno famiglie e aziende –commenta il direttore

Confesercenti Pesaro e Urbino Alessandro Ligurgo- che si ritroveranno a mettere mano al

portafoglio. Un vero e proprio schiaffo che aggrava ulteriormente la situazione di difficoltà che

stiamo attraversando“.

Aumenti inaccettabili secondo l’Associazione di categoria anche allargando lo sguardo in ambito

regionale: “Mentre l’AATO 5 Marche sud – Ascoli Piceno ha annunciato che per il biennio 2025-

2026 non ci saranno aumenti nel loro territorio –prosegue Ligurgo- nella nostra provincia le tariffe

subiranno un aumento a doppia cifra che, in termini aziendali, ridurrà la competitività delle aziende

anche nel settore turistico facendo lievitare i costi di gestione in modo esponenziale. Una

situazione non più sostenibile considerato anche che 20 milioni arriveranno da un contributo PNRR

nell’ambito del progetto per la progettazione della riduzione della perdita delle reti idriche e che

aziende come Marche Multiservizi Spa e Aset Spa raggiungono utili di bilancio di svariati milioni di

euro. In questo quadro –conclude Ligurgo- sarebbe più opportuno che le due aziende di

riferimento riducano gli utili e taglino le tariffe a famiglie e Imprese”.