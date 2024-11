(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 04 novembre 2024 Armenia, Centemero (Lega): ritorno armeni in Nagorno Karabakh sia in cima ad agenda politica

Roma 4 nov. – “Ritengo importante che la questione del Nagorno Karabakh rimanga in cima all’agenda politica internazionale, soprattutto in vista della Cop 29. In questo senso, positivo il recente contatto tra Donald Trump e il capo della Chiesa Armena Aram I, centrato proprio sul ritorno degli armeni nella regione contesa storicamente con l’Azerbaijan. La tutela dei diritti degli oltre 120mila armeni che si sono trovati costretti ad abbandonare la propria terra deve rimanere una priorità per tutti i governi”.

Lo dichiara il deputato della Lega Giulio Centemero.