(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 04 novembre 2024 4 NOVEMBRE. ROTELLI (FDI), ONORE A CHI SACRIFICO’ LA VITA PER UN’ITALIA LIBERA E UNITA

“La Giornata dell’Unità nazionale e delle Forza armate quest’anno assume un significato speciale grazie all’approvazione, da parte della Camera, della legge nr. 27 del 1° marzo 2024, che ha sancito il 4 novembre come Festa nazionale, riconoscendo il ruolo insostituibile delle Forze armate nella vita del Paese e l’immensa fiducia che i cittadini e le Istituzioni ripongono in esse”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei deputati. “E’ nostro dovere – sottolinea il deputato viterbese – ricordare e rendere onore ai nostri uomini e donne in divisa che, con coraggio, abnegazione e amor di Patria, hanno sacrificato la propria vita per un’Italia libera e unita. A loro, custodi di pace e libertà, che sono i pilastri della democrazia, va tutta la nostra riconoscenza e il nostro rispetto, perché è anche sul loro sacrificio che si fonda la nostra identità nazionale. Ringraziamo tutti gli uomini e tutte le donne delle Forze Armate che, oggi come ieri – conclude l’onorevole Rotelli – assolvono i loro compiti con spirito di sacrificio e fedeltà alle Istituzioni sempre al fianco dei cittadini, in Patria come all’estero. Viva le Forze Armate! Viva l’Italia!”.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati