4 novembre, Crosetto: nostri militari difendono con ostinazione la pace

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2024

“I nostri militari sono in teatri difficili “a rappresentare l’Italia, per fare un’unica cosa: difendere con ostinazione la pace”. Così il ministro della Difesa Crosetto alla cerimonia a Venezia per la Giornata delle Forze Armate. “Le nostre Forze Armate difendono le democrazie, cercano di costruire sicurezza”, ma “non esiste sicurezza se si chiudono i confini e gli occhi,di fronte a cose che accadono a centinaia di chilometri di distanza”.E nel messaggio per la Giornata:le Forze Armate “sono custodi instancabili di pace e libertà”.