(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 03 novembre 2024 Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

UCCIDONO MICIA CON UN PETARDO IN TRENTINO, ON. BRAMBILLA: “AGIRE CON AZIONI EDUCATIVE E PENE PIÙ SEVERE, COME CHIEDONO LE MIE PROPOSTE DI LEGGE”

“Quanto è avvenuto in provincia di Trento è vergognoso! Non è possibile che un povero animale sia stato ucciso in una maniera così brutale e vergognosa, da giovani criminali senza cuore”. A dirlo l’on. Michela Vittoria Brambilla commentando quanto avvenuto la notte di Halloween in cui alcuni ragazzi hanno ucciso una micia di sei mesi mettendole un petardo in bocca, come denunciato dalla proprietaria Desiree Cimarolli.