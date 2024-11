Tre azzurri nell’All Star Team dell’Europeo U18 di baseball5 vinto dalla Lituania

(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 03 novembre 2024 La Lituania rispetta i pronostici della vigilia, vincendo l’Europeo under 18 di baseball5 a Clermont Ferrand, battendo la Turchia per 2-1, dopo aver perso il primo set di tutta la manifestazione. Bronzo alla Francia, che ha invece avuto la meglio per 2-0 della Spagna nella finale per il 3°-4° posto. L’Italia, chiude al quinto posto, a un passo dalla qualificazione per i Mondiali 2025 (promosse le prime quattro), ma stampa e addetti ai lavori hanno reso omaggio all’ottimo comportamento dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, inserendo Pierfrancesco Bernardi e Chiara Pecorelli nell’All Star Team, insieme al loro manager Maurizio Balla. Un grande premio al lavoro che gli otto portacolori azzurri hanno fatto nel corso della manifestazione, chiudendo la regular season con 4 vittorie e quattro sconfitte, per poi chiudere in attivo il Super Round, con due successi (contro Francia e Olanda) e un ko pieno di rammarico contro la Spagna, per due set persi con un solo punto di ritardo, uno addirittura al supplementare.

«L’aver avuto due rappresentanti nell’All Star Team dell’Europeo – commenta il manager Maurizio Balla – dimostra che abbiamo disputato una grande manifestazione. C’è addirittura qualche piccolo rammarico per non essere riusciti ad arrivare alla finale per il bronzo, usciti di scena a causa del Team Qualitty Balance, che ha favorito Spagna e Francia, contro le quali abbiamo giocato alla pari, vincendo addirittura con i transalpini. Come ho già detto, miei ragazzi e le mie ragazze hanno fatto quello che andava fatto. La dimostrazione è abbiamo chiuso il super round con due vittorie e una sconfitta. E’ stata un’esperienza bellissima, con un gruppo bellissimo, che ha seguito i miei insegnamenti, con concentrazione ed equilibrio. Un Europeo giovanile che sarà un trampolino di lancio per il futuro».

