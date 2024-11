(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 03 novembre 2024 REPORT: RUSSO (FI), SOLIDARIETÀ A GIULI, ATTACCARE FAMIGLIE NON È INFORMAZIONE

“Quello contro Antonella Giuli semplicemente non è giornalismo. Prendersela con la presunta “sorella di”, ignorandone il percorso professionale e la storia personale, al contrario, è un esercizio di superficialità non degno di chi pensa di poter dare lezioni e, per giunta, è’ libero di farlo sul servizio pubblico. Attaccare famiglie e affetti pensando di poter così colpire o intimorire un ministro della Repubblica o indebolire il governo non significa fare informazione, ma tutt’altro. Basta essere chiari”.

Così Paolo Emilio Russo, deputato e responsabile per i rapporti con la stampa di Forza Italia, su Threads.

