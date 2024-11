(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 03 novembre 2024 Report. Pellegrino (FdI): Sciacallaggio infimo contro Antonella Giuli

“Non posso che esprimere la mia solidarietà ad Antonella Giuli, ingiustamente gettata nel tritacarne mediatico dalla trasmissione Report. Professionista di grande livello, stimata e apprezzata per il suo lavoro, è stata trascinata nell’arena politica per il solo fatto di essere sorella del ministro Alessandro Giuli, e costretta a fare dichiarazioni privatissime per difendere la sua onorabilità professionale. È l’ennesimo triste capitolo scritto da una sinistra alla spasmodica quanto vana ricerca di appigli per prendere a spallate l’esecutivo Meloni. Quello di Report non è giornalismo, ma sciacallaggio infimo”.

Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica