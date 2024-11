(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 03 novembre 2024 Report. Liris (FdI): Sgradevole attacco ad Antonella Giuli

“Siamo ormai abituati a ricevere finanche sul servizio pubblico attacchi pretestuosi da trasmissioni faziose come Report. Trovo però oltremodo sgradevole che, pur di colpire il governo Meloni e il centrodestra, Ranucci e i suoi costringano una professionista stimata come Antonella Giuli a esporre pubblicamente fatti privati e delicati. Questo non è giornalismo, ma è becera vessazione politica a mezzo stampa. Ad Antonella Giuli mando un abbraccio”.

Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica