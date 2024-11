(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 03 novembre 2024 REPORT, FILINI (FDI): SOLIDARIETÀ AD ANTONELLA GIULI PER VERGOGNOSO ATTACCO IDEOLOGICO

“L’accanimento ideologico di Report sta conoscendo in questa stagione un vero e proprio salto di qualità: dopo la penosa puntata sul ministro Alessandro Giuli, dove non è emerso nient’altro che fuffa, e su cui sono piovute molte critiche da autorevoli esperti televisivi come Aldo Grasso dalle colonne del Corriere della Sera, il programma condotto da Ranucci ora pensa bene di colpire la sorella del ministro, rea di decidere quali persone frequentare durante il suo tempo libero. La colpa di Antonella, professionista seria e trasversalmente stimata da tutto l’arco costituzionale, sarebbe quella di aver accompagnato in qualche occasione un esponente politico di Fratelli d’Italia. Sarebbe questo lo scoop giornalistico? Davvero questo sarebbe servizio pubblico? La verità è che siamo di fronte ad un preoccupante accanimento contro Fratelli d’Italia fatto dall’emittente pubblica: non avendo trovato nulla su Alessandro Giuli ora si tenta di colpire sua sorella. Piena solidarietà ad Antonella, per questo vergognoso attacco ideologico”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Filini, capogruppo nella Commissione parlamentare di Vigilanza Rai.

