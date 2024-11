(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 03 novembre 2024 *REGIONALI, A PIACENZA ARRIVA VANNACCI: VENERDI’ 8 NOVEMBRE INCONTRO CON

RANCAN (LEGA) AI GIARDINI PUBBLICI*

BOLOGNA, 3 NOV – Venerdì 8 novembre alle ore 12, ai Giardini Pubblici di

Piacenza (Via Marinai d’Italia, Quartiere Farnesiana), l’eurodeputato

Roberto Vannacci e Matteo Rancan, capogruppo Lega in consiglio regionale e

segretario della Lega Emilia, incontreranno i cittadini per un confronto

diretto sui temi chiave in vista delle prossime elezioni regionali.

Parteciperanno anche altri candidati regionali della Lega, dando così ai

cittadini la possibilità di confrontarsi con programmi e proposte del

partito in occasione della prossima tornata elettorale.

Ufficio Stampa Lega Emilia-Romagna

