(AGENPARL) – dom 03 novembre 2024 MANOVRA, FENU (M5S): DA CONCORDATO PREVENTIVO LUNGA SERIE DI INGIUSTIZIE. CHI PAGA?

ROMA, 3 nov. – “Il problema del concordato preventivo non è solo la scarsa adesione ma anche il fatto che ad aderire saranno quelli che hanno la certezza che con l’adesione al concordato pagheranno meno tasse nonostante abbiano guadagnato di più. Un’ingiustizia nei confronti di chi invece ha guadagnato di meno, un’ingiustizia nei confronti di lavoratori e pensionati, un caos totale per i commercialisti. Ma soprattutto lo Stato incasserà sicuramente meno di quello che avrebbe dovuto incassare. Un’ingiustizia nei confronti di chi sta subendo i tagli in legge di Bilancio. Un danno erariale legalizzato. Chi paga per questa lunga serie di ingiustizie?”.

Lo afferma in una nota il deputato M5S Emiliano Fenu.

