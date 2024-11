(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 03 novembre 2024 Islam: Coin (Lega), in Bosnia estremista 14enne uccide poliziotto. Preoccupante

Roma, 3 nov. – “Desta davvero molta preoccupazione quanto accaduto in Bosnia. Come riportato dai media, un quattordicenne avrebbe ucciso un poliziotto e ferito gravemente un collega a Bosanska Krupa. Le indagini, che considerano l’attacco un atto terroristico, indicano una possibile radicalizzazione da parte dello zio, membro di un movimento wahhabita. Parliamo di veri e propri estremisti islamici radicalizzati. Una vicenda che ricorda – seppur con esiti e moventi diversi – quella di Moussa Diarra, il migrante ucciso a Verona da un poliziotto dopo essersi scagliato contro gli agenti con un coltello. Solidarietà alle Forze dell’ordine, sia locali che italiane. Dobbiamo impegnarci con ogni mezzo affinché venga tenuta alta l’attenzione verso queste spinte integraliste sia in Unione Europea che nei paesi limitrofi”.

Così il deputato della Lega Dimitri Coin, presidente del gruppo di amicizia Italia-Serbia.