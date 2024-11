(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 03 novembre 2024 Casa: Lega, immobile 8 mq a Bologna vergognosa speculazione

Roma, 3 nov. – “Quanto successo a Bologna, con un immobile di 8 metri quadri in affitto a 600 euro, è assolutamente vergognoso. Con il decreto Salva-casa, fortemente voluto dal ministro Matteo Salvini e dalla Lega, meno burocrazia, semplificazione delle norme e più valore alle case degli italiani. Ma il piano è chiaro: è possibile liberare spazi per ricavare appartamenti di piccole dimensioni purché non siano sotto i 20 metri quadri e rispettino determinati criteri di abitabilità. È inaccettabile che alcune persone, con evidente attività illecita, speculino su lavoratori e studenti ledendo anche la loro dignità”.

Così in una nota i senatori della Lega in commissione Ambiente: Nino Germanà (segretario), Tilde Minasi (capogruppo) e Manfredi Potenti.

