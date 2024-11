(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2024

dom 03 novembre 2024 **Anniversario alluvione del '66, Giani: "Centralità alla difesa del

suolo”**

/Scritto da Chiara Bini, domenica 3 novembre 2024 alle 15:52/

A marzo sarà inaugurato il secondo stralcio della cassa di espansione di

Pizziconi, la più imponente opera di messa in sicurezza della legislatura

e fondamentale tappa nella storia del percorso che sta portando alla messa

in sicurezza dell’Arno.

Lo ha annunciato il presidente Eugenio Giani nel giorno del 58esimo

anniversario dell’alluvione di Firenze, facendo il punto sul sistema di

casse di espansione e messa in sicurezza del fiume insieme all’assessora

all’ambiente e alla difesa del suolo Monia Monni e a Erasmo D’Angelis,

presidente della Fondazione EWA – Earth and Water Agenda.

Con Pizziconi 2, nel comune di Figline-Incisa Valdarno, opera da 13 milioni

di euro, che segue al primo stralcio Pizziconi 1 (da 19,70 milioni)

conclusasi nel 2020, la cassa potrà convogliare 3,8 milioni di metri cubi

di acqua.

“Vogliamo dare alla difesa del suolo una centralità nella realizzazione

delle opere pubbliche perché i cambiamenti climatici oggi lo impongono. In

questa chiave Pizziconi rappresenta un’opera di grande ingegneria – ha

detto il presidente Giani – Grazie ai manufatti realizzati sotto

l’autostrada con la tecnica dello spingitubo, è stato possibile creare

gallerie che permetteranno l’afflusso di acqua dall’Arno direttamente alla

cassa di espansione. Siamo quasi a conclusione dell’opera, dopo aver

realizzato le paratoie e alcune rifiniture di dettaglio, sarà possibile

procedere all’inaugurazione della cassa entro marzo 2025”.

“Stiamo lavorando con tutte le nostre forze e le risorse disponibili – ha

detto l’assessora Monia Monni – nel giro di poco meno di un anno abbiamo

realizzato con i Comuni, le Province, la Città metropolitana, i Consorzi

di bonifica, il Genio civile, con tutti i soggetti interessati, 122 milioni

di opere. Sono opere che servono per ristabilire un livello di sicurezza

similare o superiore a quello del 2 di novembre del 2023. Le abbiamo messe

in piedi con rapidità grazie a un sistema burocratico agevolato in regime

di emergenza, Ma adesso abbiamo bisogno di mettere a terra un altro

miliardo e 100milioni di opere, risorse di cui non sappiamo ancora nulla.

Questa stima deriva dal piano che abbiamo presentato all’Unione europea

insieme al Dipartimento nazionale di Protezione civile, è quindi validato

dal Governo. Sono quelle opere che ci permetteranno di mettere al sicuro i

territori da eventi simili a quelli del 2 novembre: fenomeni così intesi

sono sempre più frequenti”.

“In queste ore, 58 anni fa – ha detto Erasmo D’aAngelis – una

impressionante massa d’acqua travolgeva a 70 km orari oltre 3.000 ettari

della città di Firenze, l’area più estesa mai colpita dalle alluvioni

storiche dell’Arno, rovesciando tonnellate di fango, melma e detriti,

sfondando porte di abitazioni, chiese, musei. L’alluvione di Firenze, dal 4

novembre del 1966, ha segnato un punto di svolta non soltanto nella storia

della città e nella vita di molti fiorentini, ma anche nella coscienza

collettiva nazionale, dando vita alla nascita successiva delle grandi

associazioni di volontariato e poi del sistema di Protezione Civile per la

gestione dei soccorsi durante le calamità. Oggi annunciamo che

realizzeremo l’Archivio internazinale degli Angeli del Fango con sede a

Firenze”.

Il sistema di difesa Arno

La Cassa di Pizziconi è parte di un complesso di opere a difesa

dell’abitato fiorentino che comprende in totale 4 casse di espansione nella

zona del Valdarno fiorentino: la cassa di Prulli, di cui si è concluso e

collaudato il primo stralcio nel 2018 mentre il secondo, opera da 63

milioni di euro, è in affidamento con la gara già espletata;

la cassa di Restone di cui il primo stralcio è stato concluso e in corso

di collaudo e il secondo in esecuzione;

la cassa Leccio, in esecuzione di cui si prevede la fine lavori nel 2025.

A queste si aggiunge l’opera di rialzo di 8 metri della diga di Levane.

Difesa del suolo in Toscana, in corso interventi per oltre 700milioni di

Attualmente sono oltre 623 gli interventi del sistema di difesa del suolo

in corso in Toscana per un totale di circa 700 milioni di euro con risorse

che transitano dal bilancio regionale ovvero dalle varie gestioni

commissariali con il presidente Eugenio Giani quale commissario.

In particolare, sono 437 interventi per circa 600 milioni di euro relativi

alla mitigazione del rischio idraulico e 186 interventi per oltre 90

milioni di euro relativi al rischio frane.

Una legge per i Comuni: realizzare linee guida per opere di canalizzazione

e rete fognaria

I rischi meteoclimatici inediti per frequenza e intensità a cui sono

sottoposte oggi le nostre città sono fenomeni ancora in parte

imprevedibili nelle loro evoluzioni. Non permettono precise previsioni

sulla base dei modelli meteorologici. E non aiutano l’orografia e

l’idrologia complessa, mettendo sotto stress non solo i grandi fiumi ma

anche la rete idrica minore oltre che il sistema delle fognature.

“Lavoreremo a una legge – ha detto il presidente Giani – che vuole

portare ogni comune a realizzare entro due anni linee guida per la

revisione del sistema fognario e la realizzazione di canalizzazioni del

reticolo minore. Le linee guida, realizzate dopo una ricognizione,

permetteranno ai Comuni di avere un quadro chiaro delle necessità e di

creare condizioni per realizzare opere urbane di assorbimento, stoccaggio e

scorrimento della «troppa acqua» degli eventi climatici più estremi, per