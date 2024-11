(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 03 novembre 2024 A. GIULI. GIORDANO (FDI): ITALIA HA BISOGNO DI GIORNALISMO CHE PUNGOLI NON

CHE GALLEGGI NEL GOSSIP

“Antonella Giuli è prima di tutto una ottima persona, poi una eccellente

professionista. Una vita di costante impegno, sempre al suo posto, con

serietà e rispetto del ruolo. Poi arriva all’ufficio stampa della camera, e

la persona che prima era sempre a disposizione per dare supporto comincia a

dire: “no, non posso, nel mio nuovo ruolo devo essere equidistante, meglio

chiedere ad altri”. Tutto bene, finché un certo giornalismo non si accorge

che il nuovo Ministro della cultura non è figlio unico. E visto che sul

titolare del Mic al massimo si è riusciti a raccogliere qualche

pettegolezzo, passano alla sorella, fatto peraltro già visto. Caro Report,

l’Italia ha tanto bisogno di un giornalismo che pungoli, non che galleggi

nel gossip e nel pregiudizio”.

Lo ha detto Antonio Giordano, deputato di Fratelli d’Italia.