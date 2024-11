(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2024

sab 02 novembre 2024 Comunicato Stampa

UMBRIA, ANAS: TEMPORANEAMENTE CHIUSA AL

TRAFFICO LA SS318/var “DI VALFABBRICA”

 in direzione Perugia tra Valfabbrica e Pianello

Perugia, 2 novembre 2024

La strada statale 318/var “di Valfabbrica” è provvisoriamente

chiusa al traffico in direzione Perugia tra gli svincoli di Valfabbrica

e Pianello, per consentire gli interventi di ripristino in seguito al

distacco di alcune porzioni del rivestimento superficiale dalla volta

della galleria San Gregorio.

Il traffico è deviato sul vecchio tracciato della statale con uscita

obbligatoria allo svincolo di Valfabbrica e rientro allo svincolo di

Pianello.

