Relazione CNEL sui servizi pubblici 2024 – Performance dei comuni nel settore territorio

Performance dei comuni nel settore territorio

NOTA PER LA STAMPA

SERVIZI PER IL TERRITORIO NEI COMUNI: SPESA MEDIA 43 EURO PRO CAPITE

I servizi pubblici legati alla gestione del territorio comportano nei Comuni italiani una spesa media pari a 43 euro pro capite. Si va da un minimo di 22 euro in Veneto ad un massimo di 90-93 euro in Molise e Calabria. Sono i dati riportati nella Relazione annuale del CNEL sui servizi pubblici 2024, presentata lo scorso 14 ottobre. Gli impegni finanziari maggiori si riscontrano nelle amministrazioni comunali di più grandi dimensioni e nei piccoli Comuni con meno di 3.000 abitanti del Centro e del Sud (rispettivamente 95 e 70 euro), che raggiungono livelli addirittura anche superiori rispetto alle grandi città (dai 40 euro nel Centro ai 70 euro nel Sud).

PULIZIA GRETO FIUMI: LIGURIA LA REGIONE CON PIÙ INTERVENTI

Alcuni indicatori consentono di comparare i livelli di performance relativi agli ambiti di più immediato interesse per la collettività, come la pulizia del greto dei fiumi, che vede una media di 0,17 interventi ogni 1.000 abitanti. Il servizio risulta più intenso in uno dei territori a più elevata fragilità idrogeologica, la Liguria, con 0,39 interventi ogni 1.000 abitanti. A seguire Calabria e Basilicata.

NUOVE ALBERATURE: PRIMEGGIA IL NORD-OVET

Relativamente alla potatura di piante vi è una media di 12,5 interventi ogni 1.000 abitanti, con un’intensità maggiore al Sud (16,5) e in particolare in Calabria (25,3), Molise (20,8) e Abruzzo (18,8). Per quel che riguarda le nuove alberature sono mediamente 4,25 ogni 1.000 abitanti. Il Sud riflette performance peggiori, con una media di poco più di 1,81 nuovi alberi ogni 1.000 abitanti, anche se i piccoli comuni arrivano a 3. I grandi comuni (oltre 100.000 abitanti) del Nord-Ovest sono quelli con i servizi migliori: 11,40 alberi ogni 1.000 abitanti.

