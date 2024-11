(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 02 novembre 2024 Regionali Campania, Martusciello (FI): “Schlein non tema, l’arroganza si sconfigge con il coraggio”

“La battaglia della Schlein è uguale a quella che feci io nel 2022, quando cambiai completamente la classe dirigente della Campania. Ci volle coraggio ma la storia ci ha dato ragione”.

Lo afferma Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, dopo il via libera in commissione al terzo mandato nel per Vincenzo De Luca. “Anche allora c’erano nello sfondo inchieste e impresentabilità diffuse, anche allora c’era una pervicace conservazione di potere. E non è un caso che i protagonisti negativi di quella stagione che noi mettemmo nell’angolo poi si sono ritrovati con De Luca,” prosegue Martusciello. Per questa ragione, conclude l’esponente di Forza Italia, “diciamo alla segretaria del PD di non avere paura. L’arroganza si sconfigge con il coraggio.”

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma