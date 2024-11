Rai Radio1 in diretta da Stroncone con Ivan Cardia

(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 01 novembre 2024 Rai Radio1 con il suo programma “Il pomeriggio di Radio1” ieri ha trasmesso

in diretta dalla Piazza della Libertà di Stroncone, con il conduttore Ivan

Cardia, per parlare del borgo e del Gruppo Tamburini. Una realta’ ricca di

giovani che portano avanti le tradizioni. Un modo per vivere il borgo all’

insegna dei valori, dell’ amicizia, delle passioni e dell’ impegno per la

musica e per il proprio terrtorio. I Tamburini sono la colonna sonora di

Stroncone e dell’Agosto Stronconese, la rievocazione storica che vede ogni

anno protagonista il borgo nella seconda metà di agosto.

Ai microfoni di Ivan Cardia, il responsabile del gruppo, Nico Santi,

accompagnato da alcuni degli altri membri del gruppo, Raoul, Esmeralda e

Tommaso. Si e’ parlato della bellezza del borgo di Stroncone, dei suoi

colori, della sua storia, dei suoi preziosi Corali, i preziosi codici

miniati su pergamena databili al XIV secolo che si possono ammirare nel

museo ad essi dedicato, fino ad arrivare alla storia del Gruppo Tamburini,

giovani che amano Stroncone e si impegnano ogni giorno per valorizzarlo e

farlo conoscere anche al di fuori dei suoi confini.

Un’ opportunità per accendere i microfoni tra i giovani e dare voce a quei

ragazzi che spendono tanto del loro tempo impegnandosi per il proprio

territorio. Un vero motivo di orgoglio per l’intera comunità, ed un modo di

vivere Stroncone dal punto di vista comunitario, di aggregazione, unione,

all’ insegna dell’ amore per la musica e per il proprio territorio.