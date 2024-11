(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 02 novembre 2024 Migranti, Kelany (FdI): con governo Meloni sbarchi diminuiti del 61%

“Oggi un pezzo distopico sul Fatto Quotidiano, che accusa il governo di non fare abbastanza rimpatri! Ci vuole veramente la faccia di bronzo del Fatto e della sinistra, che da mesi sostengono la magistratura politicizzata che impedisce i rimpatri, difendono l’immigrazione illegale di massa e poi accusano il governo di non riuscire a fare abbastanza rimpatri. Ricordiamo al Fatto che da quando è in carica il governo Meloni gli sbarchi sono diminuiti del 61% e i rimpatri sono aumentati del 16%, perché noi siamo consequenziali con le promesse fatte agli italiani, loro invece se da una parte accusano il governo di non essere abbastanza performante sui rimpatri, dall’altra tifano affinché non si facciano”.

Lo dichiara in una nota la deputata di Fratelli d’Italia Sara Kelany, responsabile nazionale nel partito del dipartimento Immigrazione.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica