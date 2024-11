Migranti: Battilocchio(FI), avanti con accordo Italia-Albania

(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2024

“Il Governo deve andare avanti con l’accordo bilaterale con l’Albania, guardato con attenzione e interesse da tutta Europa e divenuto possibile modello di azione Ue, come ribadito qualche giorno fa anche dalla Presidente von der Leyen nella lettera inviata ai leader Ue in vista del Consiglio europeo. A casa nostra invece attacchi fuori luogo e polemiche strumentali che mi auguro cessino. Ho visitato stamattina di nuovo i centri a Gjader e Shenjin che sono pronti a entrare nel meccanismo di accoglienza, nel pieno rispetto della normativa europea e internazionale. I centri in Albania, nati sulla base di un protocollo approvato anche dal Parlamento, sono parte di una strategia complessiva del Governo Meloni rispetto alla problematica strutturale della gestione dei flussi migratori, portata avanti sin dal suo insediamento due anni fa, soprattutto con l’azione dei ministri Tajani e Piantedosi. Oggi i numeri ufficiali del Ministero dell’Interno ci dicono che al 30 Ottobre 2024 sono arrivati in Italia 55.049 migranti irregolari a fronte di 144.049 dello stesso periodo del 2023. Avanti dunque con un’azione sistemica, articolata ed efficace, presa a modello in tutta Europa e portata avanti dal Governo nel pieno rispetto della normativa UE e internazionale e nell’esercizio del mandato popolare” ha dichiarato Alessandro Battilocchio, Deputato di Forza Italia e responsabile immigrazione del movimento azzurro, stamattina in visita in Albania presso i centri migranti a Gjader e Shenjin.

