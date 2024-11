La crescita dell’Eurozona inizia a riprendersi grazie all’aumento dei salari reali

(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2024

La crescita economica dell’Eurozona sta gradualmente riprendendo lo slancio, sostenuto da salari reali nel rialzo che favorisce la spesa dei consumatori, come riportato dall’ultimo pacchetto di grafici “20/20 Vision” di Fitch Ratings.

Nel terzo trimestre del 2024 (3T24), il PIL dell’Eurozona è aumentato dello 0,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, segnando il tasso di crescita più alto dal secondo trimestre del 2023. I dati economici completi per le quattro le principali economie dell’Eurozona non sono ancora disponibili, ma i primi segnali indicano una ripresa della spesa dei consumatori. In Francia, la crescita dei consumi è salita dello 0,5% trimestre su trimestre (t/t) nel 3T24, mentre in Spagna ha registrato un aumento dell’1,1%. Anche in Germania, secondo l’agenzia federale di statistica, i consumi sono tornati a crescere nel 3T24, dopo una dichiarazione dello 0,2% t/t nel trimestre precedente.

Uno degli elementi chiave di questo miglioramento è il calo del consumo nell’Eurozona: l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) è sceso al 2% anno su anno, mentre i salari nominali continuano a crescere a un ritmo superiore al 4 % a/a. Questa combinazione di basso guadagno e crescita salariale è alla base di un significativo aumento degli stipendi reali, il che contribuisce a migliorare il reddito reale da lavoro delle famiglie, favorendo la spesa e, di conseguenza, la crescita economica.

Nonostante questi segnali di ripresa, la crescita dell’Eurozona resta moderata rispetto agli Stati Uniti, dove il PIL è cresciuto del 2,7% a/a nel 3T24, trainato da un aumento del 3% della spesa dei consumatori. Questa differenza evidenzia il divario di crescita tra le due economie, che in parte può essere attribuito a una maggiore resilienza del mercato del lavoro ea un contesto di consumo più robusto negli Stati Uniti.

Il pacchetto di grafici “20/20 Vision” di Fitch Ratings monitora le 20 economie principali a livello globale, le “Fitch20”, tracciando cinque anni di dati economici ad alta frequenza per 20 variabili chiave e offrendo una visione coerente per ciascun paese. Questi dati rappresentano il centro dell’analisi macroeconomica di Fitch e sono uno strumento cruciale per comprendere le tendenze economiche globali e le loro implicazioni sui mercati del credito. Per ulteriori approfondimenti e dati, il pacchetto “20/20 Vision” è disponibile sul sito web di Fitch Ratings.

Il team economico di Fitch Ratings, guidato dall’economista capo Brian Coulton, esamina le tendenze macroeconomiche mondiali e il loro impatto sui mercati del credito. Le pubblicazioni di Fitch, tra cui il rapporto di punta “Global Economic Outlook”, offrono previsioni economiche e analisi su economie avanzate ed emergenti e sono consultabili su fitchratings .com .