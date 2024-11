La CFTC mette in guardia i consumatori sui rischi delle app di messaggistica per truffe su criptovalute

(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2024

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha recentemente lanciato un allarme riguardo ai pericoli che possono nascondersi nelle app di messaggistica, come WhatsApp e Telegram, spesso sfruttate dai truffatori per orchestrare frodi finanziarie, in particolare nel settore delle criptovalute. L’agenzia avverte che le impostazioni predefinite di questa app, uniscono alla debolezza degli utenti, possono facilitare l’inserimento dei numeri di telefono nella chat di gruppo che promuovono schemi fraudolenti.

“I truffatori approfittano delle impostazioni di default delle app di messaggistica più diffuse, nonché delle reti telefoniche e dei dispositivi mobili per diffondere schemi come il pump-and-dump e altre truffe legate alle criptovalute,” ha dichiarato la CFTC in una nota diffusa giovedì .

Le impostazioni di default facilitano l’adesione forzata a una chat fraudolenta

Le app di messaggistica come WhatsApp e Telegram consentono a chiunque di aggiungere numeri di telefono casuali o mirati alle chat di gruppo, spesso senza che i proprietari dei numeri ne siano consapevoli. I truffatori sfruttano questo meccanismo per inserire utenti in gruppi dove si promuovono false opportunità di investimento o profitti garantiti nel settore delle criptovalute. La CFTC ha evidenziato come molti utenti non possano essere a conoscenza dei pericoli legati alle criptovalute e di come i truffatori sfruttino la curiosità o la scarsa informazione delle persone.

Secondo Melanie Devoe, direttrice dell’Office of Customer Education and Outreach della CFTC, queste truffe si presentano spesso sotto forma di promesse di guadagni altissimi e immediati. “Ricevere un messaggio di gruppo che promette rendimenti del 300% o addirittura del 1.000% senza alcun rischio può sembrare allettante, ma è meglio ignorare questo tipo di messaggi,” ha detto Devoe, avvertendo che tali promesse sono il segno distintivo di una truffa.

Come proteggersi dai rischi nelle app di messaggistica

Per difendersi da queste truffe, la CFTC consiglia agli utenti di rivedere le impostazioni di privacy delle app di messaggistica e limitare la possibilità di essere aggiunti a gruppi senza consenso. È importante mantenere un atteggiamento prudente e verificare sempre la legittimità delle opportunità di investimento, evitando di rispondere a messaggi non richiesti o sospetti.

L’iniziativa della CFTC rappresenta un passo importante per sensibilizzare il pubblico sui rischi finanziari che si nascondono in attività di comunicazione apparentemente innocue. Con l’aumento delle truffe legate alle criptovalute, la consapevolezza dei consumatori è diventata fondamentale per prevenire perdite ingenti e mantenere un ambiente digitale più sicuro.