Il Consiglio comunale è convocato nelle giornate del 4, 5 e 6 novembre – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 02 novembre 2024 COMUNE DI CAGLIARI

Comune di Cagliari

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DIGITALE

Firmatario: Marco Benucci

Cagliari, 31/10/2024

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale

Comunico che il Consiglio Comunale è convocato per lunedì 4 novembre 2024 alle ore 18.00 (prima convocazione), martedì 5 novembre 2024

alle ore 17.00 (prima convocazione), mercoledì 6 novembre 2024 alle ore 17.00 (prima convocazione), in presenza presso la sede del Palazzo

Civico, per la trattazione dei seguenti punti:

( X ) PRIMA CONVOCAZIONE

( ) SECONDA CONVOCAZIONE

LUNEDI’ 4 NOVEMBRE 2024 ORE 18.00

PROPOSTA DI

DELIBERAZIONE

PROPOSTA DI

DELIBERAZIONE

OGGETTO

Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 24/09/2024 avente ad oggetto

“Variazione n. 3 al Bilancio di Previsione 2024-2025-2026 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n.

267/2000) e contestuale applicazione dell’avanzo di amministrazione, ai sensi dell’art. 187 del

d.lgs. n. 267/2000. Variazione d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000

Designazione di un rappresentante del Comune di Cagliari nel Consiglio di Amministrazione del

Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II per un triennio

Proposta

PROPONENTE

07/10/2024

SERVIZIO AFFARI

GENERALI E

29/10/2024 ISTITUZIONALI E

GABINETTO DEL

SINDACO

SERVIZIO BILANCIO E

TRIBUTI

TIPO

OGGETTO

Proposta

PROPONENTE

MOZIONE

Canile Comunale

PROT. N. 299929 DEL

24/10/2024 – N. ELENCO

077/2024

CCP ECOLOGIA

URBANA, AMBIENTE E

VERDE PUBBLICO

ORDINE DEL

GIORNO

Parco eolico off-shore nel Golfo degli Angeli

PROT. N. 223717 DEL

06/08/2024 – N. ELENCO

040/2024

CONS. SECCHI E PIÙ

MOZIONE

Per la riqualificazione dell’Ippodromo

PROT. N. 262672 DEL

20/09/2024 – N. ELENCO

060/2024

CONS. MAXIA E PIU’

ORDINE DEL

GIORNO

PROT. N. 289706 DEL

Sostegno ai popoli palestinese e libanese e condanna dell’aggressione israeliana in medio oriente 16/10/2024 – N. ELENCO

075/2024

CONS. STOCHINO E

MOZIONE

Piantagione di arbusti nella città di Cagliari per limitare l’inquinamento

PROT. N. 250647 DEL

09/09/2024 – N. ELENCO

048/2024

CONS. SECCHI E PIU’

ORDINE DEL

GIORNO

Sul futuro del Villaggio Pescatori e dell’area di Giorgino

PROT. N. 270209 DEL

27/09/2024 – N. ELENCO

063/2024

CONS. MASSA E PIU’

MARTEDI’ 5 NOVEMBRE 2024 ORE 17.00

/////////////////////////

OGGETTO

Proposta

Linee programmatiche del Sindaco relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del PROT. N. 290390 DEL

16/10/2024

mandato 2024 – 2029 – Discussione

PROPONENTE

SINDACO

Convocazione del Consiglio Comunale – pag. 2

MERCOLEDI’ 6 NOVEMBRE 2024 ORE 17.00

/////////////////////////

OGGETTO

Proposta

Linee programmatiche del Sindaco relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del PROT. N. 290390 DEL

16/10/2024

mandato 2024 – 2029 – Discussione e approvazione

PROPONENTE

SINDACO

Alle ore 17.30 di lunedì 4 novembre 2024 verranno trattate le interrogazioni di seguito elencate, secondo le modalità di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del Regolamento del

Consiglio Comunale

INTERROGAZIONE

INTERROGAZIONE

INTERROGAZIONE

INTERROGAZIONE

OGGETTO

Documento

PROPONENTE/I

Sulla chiusura di via San Giovanni (Sindaco)

PROT. N. 276469 DEL

03/10/2024 – N. ELENCO

067/2024

CONS. FARRIS

Indirizzi al nuovo CdA di Abbanoa S.p.A. (Sindaco)

PROT. N. 291758 DEL

17/10/2024 – N. ELENCO

076/2024

CONS. ZEDDA E PIU’

Condizioni di degrado dei giardini di via delle Rondini (Ass. Giua Marassi)

PROT. N. 301537 DEL

25/10/2024 – N. ELENCO

078/2024

CONS. SECCHI E PIU’

Funzionamento dell’Ufficio Tributi e la gestione delle richieste dei contribuenti (Sindaco)

PROT. N. 305208 DEL

31/10/2024 – N. ELENCO

079/2024

CONS. MANNINO