IL COMUNE COMUNICA – apertura straordinaria del vecchio vivaio comunale: lunedì la presentazione dell’iniziativa a Palazzo di Città

(AGENPARL) – sab 02 novembre 2024 APERTURA STRAORDINARIA DEL VECCHIO VIVAIO COMUNALE LUNEDÌ LA PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA A PALAZZO DI CITTÀ

Lunedì 4 novembre, alle ore 12, nella sala giunta di Palazzo di Città, il sindaco Vito Leccese e l’assessora al Clima, Transizione ecologica e Ambiente Elda Perlino presenteranno l’apertura straordinaria del vecchio vivaio comunale (via Napoli con angolo via Caracciolo), inaccessibile al pubblico da decenni, in programma per sabato 9 novembre in occasione della “Campagna nazionale FAI per il clima”.

All’incontro con la stampa parteciperà Gioacchino Leonetti, capo delegazione FAI Bari.