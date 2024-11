(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 02 novembre 2024 CONDOTTE, FOTI(FDI): A PENSAR MAL SI FA PECCATO, MA SPESSO CI SI AZZECCA

“Non deve essere andata giù agli ex tre commissari di Condotte, ex colosso

nazionale delle costruzioni, la decisione del ministro Urso di revoca dal

loro incarico con un maxi compenso di 3 milioni e mezzo ciascuno, al punto

tale da chiederne uno ben più alto: 34 milioni. Definiti “poco diligenti”

dal titolare del ministero delle Imprese e del Made in Italy per sciogliere

criticità relative alla vendita, senza alcuna gara, della partecipazione di

Eurolink, società determinante per la realizzazione del Ponte sullo

stretto, fanno ricorso al TAR per la loro sostituzione (ricorso ancora

pendente e non giunto a sentenza come si è affrettato a pubblicare un certo

giornale). Stranamente poi le conversazioni private avvenute tra il

ministro Urso, i vertici del ministero e gli ex commissari di Condotte

finiscono sempre sulla stessa testata. A pensar male si fa peccato ma

spesso ci si azzecca: forse qualcuno tra gli ex commissari, avvelenato per

la rimozione, ha ceduto senza il consenso degli interessati le

conversazioni al giornale sperando di ottenere risalto? E come mai questa

testata non ha pubblicato le dettagliate spiegazioni fornite dal ministero

in merito alla dinamica dei fatti? Sull’extra compenso richiesto dagli ex

commissari, riteniamo oltremodo soddisfacente quello degli oltre 3 milioni

già ottenuti. Al modo di alcuni di spacciare notizie false per vere diciamo

di ripassare la deontologia giornalistica: diffondere fake news o

intercettazioni private non gli farà aumentare la tiratura”.

Così in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

Roma, 2 novembre 2024