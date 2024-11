COMUNICATO STAMPA RENATA TOSI RIMINI “VETRINE SFITTE”

(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 02 novembre 2024 Renata Tosi, candidata Consigliere Regionale per Forza Italia alle elezioni del 17 e 18 novembre.

Come esponente che arriva dalle Liste Civiche in Forza Italia, il mio impegno al fianco del commercio nei centri cittadini sarà totale, finanziando opere a sostegno, come i parcheggi pubblici. E’ impensabile passeggiare per i centri storici ed essere costretti a contare le vetrine sfitte, le serrande abbassate, i cartelli “affittasi” ogni 10 metri. La crisi del commercio non è uguale ovunque, ma è più forte nelle zone in cui il commercio non è stato supportato con una pianificazione territoriale adeguata, con una circolazione stradale fluida e razionale, con parcheggi pubblici e privati a prezzi adeguati. A Rimini, capoluogo di provincia, tutto ciò manca da decenni, da quando la sinistra al Governo, pur consentendo lo sviluppo dei centri commerciali, non ha saputo, o non ha voluto, pianificare una barriera alla crisi inevitabile. L’e-commerce e la mancanza di spazi, affitti troppo alti e assenza di parcheggi con una viabilità che per ogni piccola cosa “si intoppa”, rende difficoltoso usufruire di un centro storico bello e dalle grandi aspettative culturali. Il mio impegno con i riminesi è quello di portare in Regione queste problematiche a partire dalla necessità – direi – sociale di creare nuovi parcheggi e pianificare le aperture dei centri storici valorizzandoli culturalmente ma anche come qualificati e piacevoli centri commerciali all’aperto. Il mio impegno in Forza Italia sarà appunto quello di combattere il degrado dei centri storici che sono linfa per le nostre città.

Renata Tosi

Candiato a Consigliere Regionale della Regione Emilia-Romagna nelle liste di Forza Italia.