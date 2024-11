(ARC) Sport: Anzil, premio a Pozzo annovera l’Udinese tra i valori friulani

(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2024

Udine, 2 nov –

Totalmente Fvg vada a Gianpaolo Pozzo patron dell’Udinese

dimostra come lo sport friulano abbia in s? quella matrice di

attaccamento alla propria terra unita alla lungimiranza e

all’innovazione d’impresa che sono le leve del successo economico

della nostra regione. Il Friuli vanta molti campioni sportivi ma

anche una classe industriale che ha saputo fare dello sport un

esempio di imprenditorialit? di valore”.

Questo il commento del vicegovernatore con delega a Cultura e

sport Mario Anzil a margine della consegna del premio Totalmente

Fvg a Gianpaolo Pozzo, storico proprietario dell’Udinese. Il

riconoscimento ? stato istituito da Banca 360 Fvg per celebrare

quanti si sono distinti in campo culturale, economico,

scientifico, sociale e sportivo nel promuovere la regione. La

cerimonia ? avvenuta nel prepartita di Udinese – Juventus

nell’auditorium Bluenergy Stadium, durante un incontro in cui

Pozzo ? stato intervistato dal giornalista Marco Bellinazzo del

Sole 24 Ore, presente anche il presidente di Banca 360 Fvg Luca

Occhialini.

Anzil ha ricordato che “oltre ad avere saputo mantenere la

squadra friulana in Serie A per 30 campionati consecutivi, con 11

qualificazioni europee fino alla disputa della Champions League,

Pozzo ha saputo fare dell’Udinese una fucina di talenti e una

realt? innovativa, tanto da aver sperimentato per primo sistemi

tecnologici entrati nel novero delle regole del calcio mondiale,

come Var e Goal Line Technology”.