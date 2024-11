(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2024

Comunicato stampa

sabato 2 novembre 2024

Alba: divieti e obblighi durante le nevicate, da novembre a marzo 2025

Da novembre 2024 a fine marzo 2025, in caso di nevicate e per le 12 ore successive,

ad Alba è vietata la sosta dei veicoli

a) nelle strade a senso unico di circolazione sul lato sinistro della carreggiata,

rispetto al senso di marcia;

b) nelle strade a doppio senso di circolazione sul lato della carreggiata

corrispondente ai numeri civici dispari;

Inoltre, divieto di sosta in orario notturno dalle 20.00 alle 8.00, in caso di

nevicate superiori ai 20 centimetri nelle seguenti piazze:

 Piazza Cagnasso;

 Piazza Marconi;

 Piazza San Francesco d’Assisi;

 Piazza Mons. Grassi;

 Piazza Vittorio Veneto.

• I veicoli lasciati in sosta in zona vietata durante e dopo le nevicate saranno rimossi

d’autorità e trasportati alla depositeria Comunale in Via Borzone 25 – Grinzane Cavour

– Autocarrozzeria e Soccorso Stradale Eurocar Snc;

• Le tariffe per la rimozione degli autoveicoli sono quelle A.C.I.: