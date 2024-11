accessibilità ambientale e inclusione, presentazione libro

(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 02 novembre 2024 Presentazione del volume della collana “Diversa-mente” della Forum

L’ACCESSIBILITÀ AMBIENTALE PER L’INCLUSIONE

Lunedì 4 novembre, alle 17, nell’auditorium della Biblioteca scientifica

Udine, 2 novembre 2024 – Diffondere la cultura dell’uguaglianza, del rispetto e dell’inclusione e

offrire strumenti di riflessione utili a contrastare ogni forma di discriminazione e di violenza. È

quanto si propone il volume di Christina Conti “L’accessibilità ambientale per l’inclusione.

Riflessioni sul valore delle persone e la qualità dello spazio di vita” che sarà presentato

all’Università di Udine lunedì 4 novembre. L’appuntamento si terrà, dalle 17, nell’auditorium

della Biblioteca scientifica (via Fausto Schiavi 44, Udine). Il volume è edito dalla Forum editrice

ed è il terzo prodotto editoriale della collana “Diversa-mente” nata su iniziativa del Comitato unico

di garanzia (Cug) dell’Ateneo.

L’evento, promosso dal Cug, ha come obiettivo di condurre, attraverso il dialogo tra parti, a una

riflessione e a un confronto con la comunità accademica e con il territorio sul tema dell’inclusione e

il valore dell’accessibilità ambientale.