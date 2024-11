TURISMO A FERRARA, MUSICA, ARTE, CULTURA E GASTRONOMIA PER IL PONTE DI OGNISSANTI. RICCO CALENDARIO DI APPUNTAMENTI

(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2024

Ferrara, 1 nov – Ferrara si attesta meta d’eccellenza per il ponte di

Ognissanti tra gastronomia, cultura, arte e musica. Fino al 3 novembre, il

centro storico sarà il cuore pulsante di numerose iniziative, spaziando

dalla rievocazione storica agli spettacoli enogastronomici, dalle mostre

d’arte ai festival musicali.

FERRARA FOOD FESTIVAL: CELEBRAZIONE DELLA TRADIZIONE CULINARIA LOCALE

– Protagonista

del weekend sarà il Ferrara Food Festival, evento che celebra la cultura

gastronomica del territorio, proponendo piatti tipici e un viaggio nei

sapori autentici della cucina ferrarese. In programma fino a domenica 3

novembre, il Festival animerà le vie del centro con degustazioni,

esposizioni e performance dal vivo, regalando ai visitatori un’immersione

nelle tradizioni culinarie e culturali locali.

La giornata di sabato 2 novembre offrirà uno spettacolo d’eccezione con la

rievocazione storica del matrimonio tra Lucrezia Borgia e Alfonso d’Este. A

partire dalle ore 17.00, figuranti in abiti rinascimentali, musici e

sbandieratori del Palio di Ferrara daranno vita a una parata che riporterà

i partecipanti alle atmosfere della Ferrara del Rinascimento.

Sempre sabato, alle ore 18.00, si terrà la premiazione del Diamante Estense,

assegnato ogni anno a una personalità di rilievo legata alla città.

Quest’anno il riconoscimento verrà conferito a Vittorio Sgarbi, ferrarese

di nascita e tra i volti più noti della cultura e critica d’arte italiana,

per il suo contributo nella promozione dell’immagine di Ferrara.

Non mancano le iniziative pensate per le famiglie e i più piccoli, come

l’area kids in Piazza Castello, allestita con giochi antichi e attività

didattiche, tra cui il tiro al salame, una divertente prova di abilità

aperta a tutti.

INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO: MONSTERLAND E DÍA DE LOS MUERTOS – Il ponte

di Ognissanti vedrà Ferrara trasformarsi in un palcoscenico per musica ed

eventi notturni con il ritorno del festival Monsterland. Domani, sabato 2

novembre (dalle ore 18), il Ferrara Expo accoglierà l’attesissimo evento Día

de los Muertos, con artisti internazionali come Guè e Amelie Lens, tra

performance musicali e scenografie spettacolari ispirate alla famosa

festività messicana.

ARTE E CULTURA NEI MUSEI DELLA CITTÀ – Durante il weekend, i principali

musei di Ferrara saranno aperti. Il Palazzo dei Diamanti ospita la mostra “Il

Cinquecento a Ferrara”, che raccoglie opere di grandi maestri

rinascimentali come Mazzolino, Ortolano, Garofalo e Dosso, curata da

Vittorio Sgarbi e Michele Danieli. Il Castello Estense presenterà le

esposizioni di Maurizio Bottoni e Antonio Maria Nardi, mentre il Museo

Schifanoia offrirà ai visitatori l’opportunità di ammirare i celebri

affreschi del Salone dei Mesi e oltre 250 opere distribuite nelle 21 sale

del percorso museale.

