(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 01 novembre 2024 Sicurezza: De Bellis (FI) “Criminalità giovanile in crescita, promuovere visite in guidate delle scuole nei penitenziari”

“Il blitz di ieri, condotto dalla Polizia in oltre 30 province italiane, conferma un fenomeno preoccupante. La criminalità giovanile è in costante crescita e non può essere sottovalutata. Il Governo é intervenuto su questo tema approvando il Decreto Caivano, che rappresenta la più importante novità legislativa degli ultimi anni di contrasto alla criminalità minorile, pensata per rispondere alle crescenti problematiche che coinvolgono anche i minori stranieri non accompagnati. Proprio quest’ultimi, come illustrato dal Procuratore Generale di Bologna, sono aumentati da 1.562 a 2.154 nell’ultimo anno e i dati del Ministero della Giustizia evidenziano un preoccupante aumento della delinquenza minorile straniera rispetto a quella italiana. Tuttavia, è essenziale ricordare che lo scopo primario del diritto minorile internazionale è la riabilitazione e l’integrazione dei minori all’interno della società e, in questa direzione, risulta cruciale il sistema della “messa alla prova” ampliato dalla riforma Cartabia. Questo strumento consente ai minori in regime di detenzione di intraprendere percorsi di formazione, istruzione e inserimento lavorativo, riducendo sensibilmente il rischio di recidiva, come confermato dal Ministero della Giustizia. In aggiunta, alcune scuole italiane promuovono visite guidate nei penitenziari per sensibilizzare gli studenti alla realtà carceraria. Ritengo molto utile questa esperienza formativa che propongo di rendere obbligatoria per tutti gli studenti, al fine di promuovere una maggiore consapevolezza e responsabilità sociale ”. Lo dichiara in una nota Filippo De Bellis consigliere municipale di Forza Italia a Milano e responsabile sicurezza del partito azzurro in regione Lombardia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma