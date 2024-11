Scuola – Lezione di manganello = On. Nicola Fratoianni (Avs): Incredibile quanti accaduto a classe liceo di Genova. Interrogazione parlamentare al governo. Che funzione educativa ha spiegare l’uso di uno sfollagente su un manifestante?

(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2024

*On. Nicola Fratoianni (Avs):*

*Incredibile quanti accaduto a classe liceo di Genova.*

*Interrogazione parlamentare al governo.*

*Che funzione educativa ha spiegare l’uso di uno sfollagente su un

manifestante? *

Siamo davvero curiosi di sapere sulla vicenda che ha coinvolto una classe

di un liceo di Genova che durante un Pcto ha avuto la possibilità di

seguire una lezione su come si usa lo sfollagente su un manifestante o ha

potuto ascoltare battute grottesche o peggio ancora sessiste, quale sia la

missione educativa di tale iniziativa e di tali gesti.

Credo che i ministri dell’Interno e dell’Istruzione ci dovranno dare delle

spiegazioni in Parlamento, oltre naturalmente il Capo della Polizia e

l’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria che dovranno capire e farci

sapere perché una cosa simile sia potuta accadere.

Lo afferma Nicola Fratoianni sulla vicenda della lezione di manganello, su

cui Avs presenterà un’interrogazione in Parlamento, denunciata dalla Flc

Cgil, da alcuni studenti e famiglie e apparsa su alcuni organi di

informazione.

Fra tutte le cose che i ragazzi e le ragazze del nostro Paese dovrebbero

imparare – prosegue il leader di SI – non credo proprio che ci debba

essere l’uso del manganello condito da battutacce da greve avanspettacolo o

da caserma del secolo scorso.

La scuola deve formare cittadini consapevoli, educare al dialogo e alla

pace, oltre – conclude Fratoianni – che alla convivenza civile. È forse

chiedere troppo?

Roma 1 novembre 2024