(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 01 novembre 2024 Legione Carabinieri Lazio

Comando Provinciale di Roma

COMUNICATO STAMPA

ROMA – GRAVEMENTE INDIZIATO DEI DANNEGGIAMENTI DI AUTO IN SOSTA NEL

QUARTIERE ESQUILINO.

CARABINIERI ESEGUONO ORDINANZA DI AGGRAVAMENTO DELLA MISURA CAUTELARE A

CARICO DI UN 29ENNE DEL TOGO.

ROMA – I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno dato esecuzione

ad un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare a carico di un 29enne

del Togo.

Il provvedimento è stato emesso dall’Autorità Giudiziaria su richiesta di

aggravamento della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di

Roma, a cui era sottoposto l’uomo, avanzata dalla Procura della Repubblica

di Roma a seguito della dettagliata informativa dei Carabinieri che

elencavano le diverse violazioni accertate, perlopiù nel corso di interventi

per segnalazioni di danneggiamenti di autovetture in sosta nel quartiere

Esquilino. Negli ultimi tempi, infatti, in almeno quattro episodi, l’uomo

era stato sorpreso mentre, senza motivo, infrangeva vetri e danneggiava la

carrozzeria di numerosi veicoli regolarmente parcheggiati ed era stato

arrestato per danneggiamento aggravato.

Il 29enne si trova nel carcere di Regina Coeli.

011124

___________________________________________________________________________

Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma

P.zza San Lorenzo in Lucina, 6

00186 Roma