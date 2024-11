PARIFICA CORTE DEI CONTI – DICHIARAZIONE DELL’ON.ENRICO TIERO

(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 01 novembre 2024 Tiero: “Parifica Corte dei Conti al rendiconto 2023 frutto dell’ottimo

lavoro di Rocca e Righini”

Roma, 1 novembre – “Intendo congratularmi con il presidente Francesco Rocca

e con l’assessore Giancarlo Righini per la parifica della Corte dei Conti

al rendiconto 2023 della Regione. Un giudizio che certifica il buon lavoro

della nostra amministrazione. Si tratta di un ulteriore passo in avanti per

il risanamento dei conti, avviato già all’inizio di questa legislatura.

Sottolineo l’importanza della pronuncia della Corte dei Conti anche alla

luce dell’opera del nostro assessore al Bilancio che è riuscito a coprire

perdite per 170 milioni. La giunta Rocca ha dovuto fronteggiare una

situazione pregressa alquanto difficile, ma grazie al lavoro certosino

svolto da Righini, sono stati raggiunti risultati brillanti, a partire

dalla riduzione dell’indebitamento, all’efficientamento della spesa e al

pareggio dei fondi di dotazione negativi della sanità. Un dato eccellente

che merita di essere evidenziato. Penso che sia la dimostrazione più

evidente di un’inversione di tendenza avviata con la giunta di centrodestra

e che spero si possa ulteriormente consolidare nei prossimi anni. Registro,

che nonostante le tante difficoltà incontrate, vi sono stati concreti passi

in avanti. Soprattutto nel metodo che vogliamo rendere attuale e costante

nella gestione della cosa pubblica. Vorrei infine rivolgere un personale

ringraziamento al presidente Rocca e all’assessore Righini per il

miglioramento dei conti della Regione. A loro va tutto il mio sostegno

umano e politico per quanto stanno facendo per i cittadini laziali”.

Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo

economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio