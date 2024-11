L’AQUILA: “Musical Medley”! sabato 2 e domenica 3 novembre Teatro dei 99

(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 01 novembre 2024 festival danza

I CENTO PASSI 2024

direzione artistica Loredana Errico e Amalia Salzano

L’Aquila, Teatro dei 99

sabato 2 e domenica 3 novembre

“Musical Medley”!

Una grande opportunità per i giovani talenti introdotta dal Il Festival Danza “I Cento Passi”, riconosciuto dal Ministero della Cultura insieme a Pianeta Cipriani, organizzazione creata con successo da Francesca Cipriani, che, da anni, introduce su tutto il territorio nazionale, iniziative professionali e prestigiose, dedicate ai giovani talenti nel campo del Musical.

Questo evento culturale, per la prima volta a L’Aquila, ha l’obiettivo di scoprire e promuovere giovani talenti nel campo della danza, canto, recitazione e spettacolo, e, soprattutto, per trovare nuovi performers per il Musical Theater.

Il progetto offre una opportunità formativa nell’ambito del Musical, che include due giorni full immersion, il 2 e 3 novembre, di lezioni nelle varie discipline artistiche con i Maestri di Pianeta Cipriani e l’allestimento completo di uno spettacolo finale che si terrà presso il Teatro dei 99 di L’Aquila, il 3 novembre alle 19,30 davanti al pubblico del Festival “I Cento Passi”.

Per accedere al week end gli aspiranti performers hanno partecipato ad un casting sia in presenza a Roma, che on line. Al termine delle selezioni si è formato il gruppo dei 16 partecipanti, provenienti da tutta Italia e con orgoglio sottolineiamo che ben otto sono allievi della Scuola di Musical Theater del Teatro dei 99!

Ecco l’elenco dei partecipanti all’evento: gli otto allievi del Teatro dei 99 sono Matteo Cirella, Lorenzo Di Cicco, Aurora Di Francesco, Clarissa Durantini, Gaia Favato, Bianca Rotellini, Giulia Santangelo, Valerio Valentini, gli altri 8, provenienti da diverse città italiane sono Klaris Balilaj, Amelie Bazzoni, Karen Cofanelli Marciano, Giulia Di Clemente, Giulia Felicetti, Denis Girinelli, Nicola Paciaroni, Magda Raucci.

Teatro dei 99, Via Rocco Carabba s.n.c. l’Aquila