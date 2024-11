(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 01 novembre 2024 *FESTIVAL DEL CINEMA EUROPEO DI LECCE*

*Tutti i film in concorso, le giurie, Cinea&Realtà, Puglia Show, Premio

Emidio Greco, Vetrina CSC*

*Il Festival Off*

*Annunciati oggi *i dieci film che partecipano al *Concorso Ulivo d’Oro –

Premio Cristina Soldano *della XXV edizione del Festival del Cinema Europeo

di Lecce (9-16 novembre) selezionati da *Alberto La Monica* e *Luigi La

Monica*, presentati *in anteprima nazionale *dai registi o dagli attori

protagonisti, che incontrano il pubblico al termine della proiezione:

*B.O.Y. – Bruises of Yesterday *di Søren Green (Danimarca, 2024), *Breathing

Underwater *di Eric Lamhène (Lussemburgo, Belgio, 2024), *Clear Nights *di

Paulo Filipe Monteiro (Portogallo, 2024), *Drowning Dry *di Laurynas

Bareiša (Lituania, Lettonia, 2024), *Jim’s Story *di Arnaud e Jean-Marie

Larrieu (Francia, 2024),*Martin Reads The Quran *di Jurijs Saule (Germania,

2023), *Mother Mara *di Mirjana Karanovic (Serbia, 2024), *My Wonderful

Stranger *di Johanna Pyykkö (Norvegia, Francia, Svezia, 2024, *Three Days

of Fish *di Peter Hoogendoorn (Paesi Bassi, Belgio, 2024), *Wishbone *di

Penny Panayotopoulou (Grecia, 2024). *La Giuria del Concorso Lungometraggi

“Ulivo d’Oro”*, presieduta da *Luciana Castellina* e composta da *Pascal

Diot*, *Francesco Ranieri Martinotti*, *Hanna Slak*, *Heather Stewart*

assegna *l’Ulivo d’Oro “Premio Cristina Soldano al Miglior Film”*, il *Premio

Speciale della Giuria*, il Premio per la *Migliore Fotografia* e il Premio

per *la Migliore Sceneggiatura*. Sempre tra i film del Concorso, sono

assegnati anche il *Premio Fipresci* (Federazione Internazionale della

Stampa Cinematografica), attribuito dalla Giuria composta da *Janet Baris,

Eusebio Ciccotti e Michael Ranze*; il *Premio Cineuropa* attribuito dal

direttore *Valerio Caruso*; il *Premio del Sindacato Nazionale Giornalisti

Cinematografici Italiani* per il Miglior Attore Europeo attribuito dalla

Giuria presieduta da *Laura Delli Colli*; il *Premio della Critica del

Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani* attribuito dalla

Giuria composta da *Alberto Tristano, Frederic Pascali, Francesco Maggiore*;

il *Premio del Pubblico* attribuito tramite votazione dagli spettatori del

Festival.

*CINEMA & REALTÀ*, sezione che comprende la rassegna di documentari

italiani in anteprima regionale, per dare visibilità a temi sociali e

culturali di rilievo. Anche quest’anno sarà un’occasione di riflessione e

di approfondimento su argomenti ed eventi della realtà contemporanea e dei

territori. I sei titoli in programma: *Arte vs guerra – Banksy e C215 a

Borodyanka, Ucraina *di Michele Pinto (2024), *I santi di carta *di Enzo

Pascal Pezzuto (2024), *L’ulivo e il baobab* di Serena Porta (2024), *Real*

di Adele Tulli (2024), *The Erasmus generation *di Vincent Imperato (2024), *La

cura della giustizia* di Vito Palmieri (2024). Tutti i titoli concorrono

alla *Menzione speciale “Cinecittà News”* per il Miglior Film scelto dalla

giuria composta dalla redazione di CinecittàNews.

Il *FESTIVAL IN CORTO*, racchiude le sezioni del Festival che presentano in

rassegna cortometraggi: Puglia Show, Premio Emidio Greco, Vetrina del CSC.

– *PUGLIA SHOW – CONCORSO DI CORTOMETRAGGI*

Sono *21 i cortometraggi* *selezionati in concorso* per Puglia Show,

tradizionale appuntamento riservato a giovani registi pugliesi under 35

anni. A questi si aggiungono *9 fuori concorso*.

La sezione curata da Luigi La Monica e realizzata in collaborazione con il

Centro Nazionale del Cortometraggio e Augustus Color, propone in concorso

cortometraggi realizzati da registi pugliesi e prodotti tra il 2023 e il

2024.

*In concorso: Carosello *di Loretta Berardi (2024), *Curandum est *di

Domenico Rignanese (2024), *Domenica è di tanti colori come i fiori *di

Daniele De Luca (2023), *Dupont du monde *di Simone Giancaspero

(2023), *Eclissi

di terra *di Federico Emilio Cornacchia (2024), *Fragilità *di Loris

Corvaglia(2024), *How? *di Antonio Stea| (2023), I, LINA di Luana Fanelli

(2023), *Il cielo è perso *di Fabrizio Fusco (2024), *Invito al viaggio *di

Andrea Tundo (2024), *Kalimera *di Francesco Mastroleo(2024), *La mia vita

secondo B.E. *di Caterina Cuccovillo, Luigi Di Noi, Chiara Lecciso, Frank

Leone (2024), *La parabola dei sogni *di Pierpaolo Tunno (2023), *Le stanze

di Nausicaa *di Irene Gianeselli (2024), *Mare contro *di Paola Verardi

(2024), *Margherita *di Domenico Davide Angiuli (2024), *Mercadante *di

Gerry Ciccimarra (2024), *Note to self *di Maria Gorgoglione (2024), *Vite

minuscole *di Renata La Serra (2023), *Vivremo nelle pareti *di Rocco Anelli

(2024), *Volti *di Lorenzo Sepalone (2024).

*Evento Speciale Fuori concorso:* *The blue whale *di Lorenzo Corvino (2024).

*Fuori concorso: Giuseppe *di Mirko Dilorenzo (2024), *L’anniversario *di

Marius Gabriel Stancu (2024),* La femmina *di Nuanda Sheridan (2024), *Lea

e il fenicottero *di Antonio De Palo (2023), *Merry Christmas, Mr Gorbachev

*di Domenico De Orsi (2024), *Terra mala *di Chiara Idrusa Scrimieri

(2022), *Villa

Rosa *di Alessandro Tricarico (2024).

– *PREMIO EMIDIO GRECO*

Per il dodicesimo anno, il Festival del Cinema Europeo, insieme al *Centro

Nazionale del Cortometraggio* e d’intesa con la famiglia, attribuisce

un *Premio

in memoria del regista Emidio Greco*, con l’intento di premiare un giovane

autore italiano (massimo 35 anni) per il suo talento nella realizzazione di

un cortometraggio.

Il Comitato di Selezione è composto da Lia Furxhi (Direttrice Centro

Nazionale del Cortometraggio) e Alberto La Monica (Direttore Festival del

Cinema Europeo), la Giuria dalla Famiglia Greco.

*I dieci cortometraggi finalisti*: *A Mosca Cieca* di Mino Capuano; *Caro

Mostro* di Stefano P. Testa; *La linea del terminatore* di Gabriele Biasi;

*Mefite* di Beatrice Surano; *Miranda’s Mind* di Maddalena Crespi; *Nero

Argento* di Francesco Manzato; *Paramore* di Francesco Mastroleo e Andrea

Lamedica; *Shooting Watermelons* di Antonio Donato; *Superbi* di Nicola

Brunelli; *The Meatseller* di Margherita Giusti.

La scorsa edizione è stata vinta da *Le variabili dipendenti*, di Lorenzo

Tardella.

– *VETRINA FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA*

La sezione promuove alcune delle attività della Fondazione Centro

Sperimentale di Cinematografia, con una selezione dei lavori e film di

diploma degli allievi delle varie sedi della Scuola Nazionale di Cinema e

la presentazione in anteprima regionale di *Ecce Bombo* di *Nanni Moretti*,

restaurato nel 2024 dal Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca

Nazionale a partire dai negativi scena e colonna messi a disposizione dalla

Sacher Film. Le lavorazioni sono state supervisionate da Nanni Moretti.

Per la rassegna dedicata alla *Scuola Nazionale di Cinema*, dalla* sede di

Roma (Cinema)*: i film di diploma *Ancella d’amore* di Emanuela

Muzzupappa; *Ancora

fingevo di dormire* di Federico Fadiga; *Fake Shot* di Francesco

Castellaneta Magro; *Föa* di Margherita Ferrari; *Il difetto dell’astice

blu* di Simone Marino; *Mi pequeňo Chet Baker* di Mauro Diez. Le

esercitazioni di laboratorio: *We Should All Be Futurists *di Angela

Norelli;* Vite minuscole *di Renata La Serra.

Dalla *sede di Torino (Animazione)* i film di diploma: *Akufeni* di Lorenza

Longhi, Stefano Pavolini; *Danzamorfosi* di Irene Conti Mosca, Ilaria

Perino, Anita Cisi, Isabella Pasqualetti; *Falling a Park* di Francesca

Curaba, Christian Rosati; *La notte* di Martina Generali, Simone Pratola,

Francesca Sofia Rosso.

Dalla *sede Sicilia (Documentario)* il film di diploma: *La ricomparsa

delle lucciole* di Cristiano Giamporcaro.

Le esercitazioni: *Cacofonia* di Maria Bernardi; *I Love You, You Love Me*

di Antonia Stelitano e Luna Zimmermann; *Real Guadagna* di Laura D’Angeli e

Giusi Restifo.

Il Festival del Cinema Europeo si arricchisce con *FESTIVAL OFF*, il

cartellone di eventi che propone ai turisti e al pubblico leccese una serie

di appuntamenti con* ingresso gratuito* nei principali luoghi della città. *Il

primo appuntamento sabato 9 novembre a Lecce in Piazza Sant’Oronzo alle ore

22.30* con l’anteprima assoluta di un estratto del film *GiroDiBanda* di

Daniele Cini prodotto da Dinamo Film, che precederà il *concerto ad

ingresso gratuito* di *GiroDiBanda*, progetto musicale del *Maestro Cesare

Dell’Anna*.

Il Festival del Cinema Europeo, ideato e prodotto dall’Associazione

Culturale “Art Promotion”, rientra nell’intervento “Promuovere il Cinema

2024”, finanziato dalla Regione Puglia e realizzato dalla Fondazione AFC a

valere su risorse POC Puglia 2014-2020, Asse VI, Azione 6.7., ed è

realizzato anche con il sostegno di Ministero della Cultura-Direzione

Generale Cinema e Audiovisivo, Comune di Lecce.

Il Festival del Cinema Europeo, riconosciuto dal Ministero della Cultura

“manifestazione d’interesse nazionale”, è membro dell’Associazione Festival

Italiani di Cinema, si pregia della collaborazione di Centro Sperimentale

di Cinematografia, S.N.G.C.I., FIPRESCI, S.N.C.C.I., Centro Nazionale del

Cortometraggio.

*Media partner: *Cinecittà News, Cineuropa, FRED Film Radio

*Festival Partners*: Agricole Vallone, Augustus Color, Futuro Remoto

Gioielli, Liberrima, Quarta Caffè, Rotary Club Lecce

*www.festivaldelcinemaeuropeo.com *

*I MATERIALI A QUESTO LINK*

*Ufficio Stampa *

Giovanna Mazzarella & Cristina Scognamillo

con la collaborazione di Marcella Barone

*Festival del Cinema Europeo*

organizzazione

Associazione Culturale “Art Promotion”