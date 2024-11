(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 01 novembre 2024 Antimafia: Gasparri (FI) “De Raho e Scarpinato sono incompatibili”

“Inconsistenti le polemiche grilline. Cafiero De Raho e Scarpinato sono incompatibili. Vorrebbero indagare in Antimafia sul loro passato, non lo permetteremo. Andiamo avanti per la trasparenza, la legalità, la verità”. Così ai microfoni del Tg1 il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

