(ACON) COMMEMORAZIONI. BORDIN: SCUSA NON CANCELLA PASSATO, AMMETTERE ERRORI

un’espressione tanto semplice quanto potente, che ?: ‘Chiedo

scusa’. Che non significa cancellare il passato, perch? il

passato rimane e va letto, ma significa chiedere scusa degli

errori commessi e delle vittime innocenti causate. Oggi l’Italia

? un Paese libero e democratico, che ha la forza e la voglia di

riconoscere le azioni ignobili che segnano il suo passato”.

Lo ha affermato in apertura di discorso il presidente del

Consiglio regionale, Mauro Bordin, prendendo parte alla cerimonia

commemorativa organizzata a Gonars. Con lui, a rappresentare

l’Assemblea legislativa regionale, i consiglieri Mauro Di Bert,

Francesco Martines, Serena Pellegrino e Massimiliano Pozzo.

La storia del campo di internamento di Gonars ? nota: costruito a

fine ’41, per circa due anni fu destinato a rinchiudervi i civili

della cosiddetta Provincia italiana di Lubiana (anche 6.000

persone contemporaneamente, il doppio delle capacit? ricettive)

rastrellati dall’esercito italiano, tutti ritenuti potenziali

oppositori dell’occupazione; ne morirono di stenti e malattia

circa 500, tra cui una settantina di neonati.

E quella storia da allora si rammenta, per non ripeterla, con le

cerimonie presso l’area monumentale e l’ex campo. Furono le

autorit? jugoslave, nel 1973, a costruire nel cimitero cittadino

un sacrario, opera dello scultore Miodrag Zivkovic, dove in due

cripte oggi giacciono i resti di 471 tra sloveni e croati, morti

internati. Del campo invece non ? rimasto pi? nulla, perch? i

gonaresi riciclarono i materiali per altre costruzioni, come

l’asilo.

“Oggi Italia, Slovenia e Croazia – ha commentato ancora il

presidente Bordin – sono tre Stati che dialogano, collaborano e

si stimano reciprocamente. Giornate come quella di oggi sono la

testimonianza di come si possa superare quanto di negativo ?

accaduto in passato e creare condizioni di collaborazione tra

popoli. La nostra ? vicinanza alle vittime e al contempo punto da

cui partire per imparare, per un presente e un futuro migliori”.

Dal sindaco Ivan Diego Boemo sono giunte parole di cordoglio per

le tante vittime della guerra e per le loro famiglie, con uno

sguardo ai giovani, “affinch? capiscano la storia e ne

riconoscano gli errori, anche se le nostre parole sembrano non

trovare ascolto negli scontri che imperversano in Ucraina, in

Libano, in Israele, lungo la striscia di Gaza. Ma proprio per

questo, non possiamo arrenderci”.

Al discorso del primo cittadino di Gonars sono seguite le

riflessioni di Antonella Listan, presidente dell’Associazione

nazionale partigiani d’Italia (Anpi), della segretaria di Stato

presso il ministero degli sloveni oltreconfine e nel mondo, Vesna

Humar, e della console generale della Croazia a Trieste, Nevenka

Grdinic.

