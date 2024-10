(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 31 ottobre 2024 Scuola, Sasso (Lega): adesioni bassissime a sciopero, lavoratori apprezzano impegno

Roma 31 ott. – “Adesioni allo sciopero dei lavoratori della scuola al 5%. Una percentuale bassissima, anche più bassa di quella fatta registrare lo scorso anno, che dimostra come il lavoro che come Lega stiamo portando avanti per questa Istituzione sia concreto e capace di dare le risposte che mancavano da anni al settore. Il cambio di passo rispetto al passato è chiaro, anche a chi si spende con il proprio lavoro nelle scuole del nostro Paese. Avanti così”.

Lo dichiara il deputato della Lega e capogruppo in commissione Cultura e Istruzione Rossano Sasso.