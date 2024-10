(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 31 ottobre 2024 Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Comunicato stampa

31 ottobre 2024

Save the Children, quasi 1 bambino su 5 vive in un Paese in conflitto, pari a 473 milioni di bambini. In media 31 minori al giorno vengono uccisi o mutilati

Secondo il nuovo rapporto dell’Organizzazione, nello scorso anno il più alto numero di gravi violazioni commesse contro i minori mai registrato, con oltre 31.000 casi documentati. I maggiori aumenti sono registrati nei Territori Palestinesi Occupati e in Sudan. E se il costo delle violenze – in termini di prevenzione, contenimento e gestione delle conseguenze – ha raggiunto la cifra esorbitante di 19.100 trilioni di dollari nel 2023, mentre la spesa militare globale ha raggiunto i 2,4 miliardi di dollari, ovvero più dell’intero PIL italiano. Per contro gli investimenti per la pace e la prevenzione dei conflitti sono rimasti bassi, con un divario di 4.000 trilioni di dollari necessari per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Quasi un bambino su cinque (in totale 473 milioni di bambini) nel 2023 viveva in una zona di guerra e il numero di gravi violazioni commesse contro di loro in tali contesti è aumentato del 15% nel 2023, raggiungendo il livello più alto dall’inizio delle rilevazioni del 2005. I maggiori incrementi si registrano in Sudan e nei Territori Palestinesi Occupati. In media ogni giorno sono stati uccisi o mutilati 31 bambini. Intanto la spesa militare globale, ha raggiunto 2,4 miliardi di dollari, ovvero più dell’intero PIL italiano. Questi alcuni dei dati inediti del nuovo rapporto di Save the Children, Stop the War on Children:Pathways to Peace[1], diffuso oggi.

La pubblicazione ha analizzato il numero di gravi violazioni accertate contro i bambini nei conflitti – che comprendono uccisioni e mutilazioni, rapimenti, violenza sessuale, reclutamento in forze e gruppi armati, attacchi a scuole e ospedali e negazione dell’accesso umanitario ai bambini – e ha rilevato che nel 2023 si sono verificati 31.721 casi documentati contro i bambini[2] che vivono in contesti di guerra, pari a una media di 86 crimini contro i bambini al giorno. Una cifra che supera quella del 2022 – pari a 27.638, in media 76 al giorno – che già era stata identificata come senza precedenti.

Il maggior numerodi crimini è stato commesso nei Territori Palestinesi Occupati, dove sono state accertate 8.434 gravi violazioni – un quarto del numero totale – con un aumento del 170% rispetto all’anno precedente. Seguono la Repubblica Democratica del Congo (con 3.805 casi verificati, in aumento rispetto ai 2.420 casi del 2022) e la Somalia (con 2.290 casi verificati, in leggero calo rispetto ai 2.783 casi del 2022). Il maggior incremento relativo di gravi violazioni è stato registrato in Sudan, dove i casi sono quintuplicati dal 2022, passando da 317 a 1.759 casi.

Nel 2023 sono stati documentati in tutto il mondo 11.338 casi di uccisioni e mutilazioni di bambini nei conflitti, con un aumento del 31% rispetto all’anno precedente. Ciò equivale a una media di 31 bambini al giorno – un’intera classe – che perdono la vita o vengono mutilati. Più di un terzo erano bambini palestinesi.

Anche gli episodi di negazione dell’accesso umanitario – un’altra grave violazione contro i bambini nei conflitti – hanno raggiunto un massimo storico con 5.158 incidenti nel 2023, rispetto ai 3.931 dell’anno precedente – e più di 11 volte più alti rispetto a un decennio fa. I Territori Palestinesi Occupati hanno registrato 3.250 episodi di negazione dell’accesso umanitario nel 2023, il numero più alto mai registrato in un contesto di conflitto.

Il rapporto ha anche rivelato che negli ultimi tre decenni si è assistito a un aumento vertiginoso del numero di bambini che vivono sotto il peso della guerra, 473 milioni nel 2023, ovvero il 19% della popolazione infantile mondiale[3]. Questa percentuale è quasi raddoppiata rispetto al 10% circa della popolazione infantile mondiale a metà degli anni Novanta, mentre il diritto dei bambini alla protezione nei conflitti continua a essere ignorato[4].

Il rapporto ha analizzato la spesa militare globale, scoprendo che nel 2023 è di 2,4 miliardi di dollari, ovvero più dell’intero PIL italiano, mentre gli investimenti per la pace e la prevenzione dei conflitti diminuiscono. L’impatto economico della violenza, compresi i costi della prevenzione, del contenimento e della gestione delle conseguenze, è aumentato costantemente, raggiungendo i 19.100 miliardi di dollari a parità di potere d’acquisto (PPA) nel 2023.

“Se avessi un desiderio, sarebbe quello della pace in Somalia. La pace è qualcosa di cui siamo stati privi per così tanto tempo che molti di noi non sanno nemmeno cosa si provi. Vorrei un Paese in cui le famiglie come la mia non debbano fuggire dalle loro case per paura, in cui i bambini possano andare a scuola senza avere paura. La Somalia è stata spezzata dalla guerra, ed è ora di guarire”, ha dichiarato Sharmarke*, un ragazzo di 12 anni che vive nel Puntland, in Somalia, e che, ha perso il fratello nel conflitto in corso nel suo Paese.

“Questo rapporto è devastante e non lascia dubbi: il mondo sta diventando sempre più pericoloso per i bambini. Negli ultimi anni, a livello globale, abbiamo assistito a vari progressi in materia di diritti e protezione dei bambini, ma nei Paesi in guerra la situazione sta drasticamente peggiorando. Assistiamo ad un continuo aumento della spesa militare globale, mentre gli investimenti nella prevenzione dei conflitti sono in calo. Ciò dimostra che ci stiamo focalizzando sull’aspetto sbagliato e le conseguenze sono devastanti. I conflitti in corso nella Repubblica Democratica del Congo, nei Territori Palestinesi Occupati, in Sudan, in Ucraina e in molti altri Paesi, hanno visto una terribile escalation di attacchi contro bambini, contro scuole e ospedali: violazioni che hanno suscitato un’indignazione globale, ma senza che ad essa sia ancora seguito alcun impegno reale e significativo per la pace”, ha dichiarato Inger Ashing, CEO di Save the Children International. “Gli Stati devono agire. Devono sostenere gli standard di condotta nei conflitti. Devono chiedere conto ai responsabili. Devono proteggere l’accesso umanitario. Hanno bisogno di piani di pace a lungo termine. E devono sostenere la resilienza e la ripresa dei bambini. Il futuro di milioni di loro dipende da interventi immediati e tempestivi”, conclude.

“I casi documentati di crimini contro i bambini nelle zone di conflitto sono orribili, ma queste cifre probabilmente sono solo la punta dell’iceberg. Parliamo di 473 milioni di bambini – ovvero il 19% a livello globale – che vivano in aree di guerra, ma ognuno di questi bambini ha una storia e un’esperienza di conflitto unica”, ha commentato Gudrun Østby, professore di ricerca presso il Peace Research Institute di Oslo. “Negli ultimi decenni, loro numero è aumentato costantemente, arrivando quasi a raddoppiare rispetto agli anni Novanta. Ora più che mai, la necessità di proteggere i milioni di minori che vivono in Paesi in conflitto è critica e urgente”.

L’analisi di Save the Children ha anche evidenziato un numero allarmante di Stati membri delle Nazioni Unite che hanno sottoscritto meno della metà degli strumenti giuridici e politici internazionali che garantiscono la protezione dei bambini nei conflitti. Ben 43 membri delle Nazioni Unite, ovvero più del 20%, molti dei quali coinvolti in conflitti armati, non hanno firmato o approvato più di sei dei dodici strumenti, mostrando un grande divario nell’impegno per la protezione dei bambini. Allo stesso tempo, la vendita di armi continua ad alimentare i conflitti, con il trasferimento di armi ad attori noti per la violazione dei diritti dei bambini[5].

Un’infanzia serena è una parte fondamentale della costruzione di società pacifiche. Mentre i leader governativi e la società civile, compresi gli attivisti, i sopravvissuti e i giovani, si preparano a incontrarsi alla prima Conferenza ministeriale globale sulla violenza contro i bambini che si terrà in Colombia il mese prossimo, questo rapporto sottolinea l’urgente necessità di intensificare l’azione globale per combattere la violenza contro i bambini nei conflitti e costruire un futuro più sicuro per loro a livello globale. Nonostante il deterioramento dell’ordine basato sulle regole precostituite, ci sono ragioni per essere ottimisti, tra cui i progressi nella responsabilità, le pratiche di attuazione efficaci e la crescente mobilitazione popolare per la pace e la sicurezza dei bambini.

Il rapporto “Stop War on Children: Pathways to Peace” di Save the Children è disponibile qui: https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/stop-war-children-pathways-peace

Una serie di immagini dai Paesi in Guerra sono disponibili qui:

[1]Analisi di Save the Children del Rapporto annuale del Segretario Generale delle Nazioni Unite sui bambini e i conflitti armati del 2024, basata sui dati riportati e verificati nel 2023. L’analisi si basa anche su una precedente mappatura di Save the Children del numero di gravi violazioni nei rapporti sui bambini e i conflitti armati dal 2005 al 2023. A differenza dei rapporti annuali delle Nazioni Unite sui bambini e i conflitti, abbiamo incluso gli episodi accertati di uso militare di ospedali e scuole tra le violazioni gravi degli attacchi a scuole e ospedali, quando sommiamo le violazioni gravi in ogni contesto di conflitto.

[2]Le sei gravi violazioni contro i bambini: il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha identificato sei gravi violazioni contro i bambini in situazioni di conflitto armato: uccisione e mutilazione di bambini; reclutamento o utilizzo di bambini nelle forze e nei gruppi armati; stupro e altre forme di violenza sessuale contro i bambini; rapimento di bambini; attacchi contro scuole e ospedali; negazione dell’accesso umanitario ai bambini. Queste gravi violazioni sono state definite sulla base della loro natura grave e del loro grave impatto sul benessere dei bambini. Oltre alle sei violazioni, l’annuale ONU ha verificato i casi di detenzione di bambini dal 2012 e li ha presentati nel rapporto.

[3]Dati aggiornati sul numero di bambini che vivono in zone di conflitto condotti dal Peace Research Institute (PRIO) di Oslo sulla base dell’Uppsala Conflict Data Program’s Georeferenced Event Dataset (UCDP GED) incrociato con i dati demografici del Gridded Population of the World (GPW) e delle Nazioni Unite (2023).

[4]Figura 2, pagina 5. La quota era del 9,7% nel 1995.

[5]Comprese la Dichiarazione sulle scuole sicure, gli Impegni di Parigi e la Dichiarazione sulle armi esplosive nelle aree popolate (EWIPA).

Inviato con Unsubscribe | Disiscriviti