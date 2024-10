(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 31 ottobre 2024 ROMA, DE PRIAMO (FDI): GUALTIERI DICA PROSPETTIVE DI BIBLIOTECHE. SE IPOTESI SCIOGLIMENTO È REALE DAREMO BATTAGLIA PER TUTELARE ISTITUZIONE BIBLIOTECHE

“Da anni l’Istituzione Biblioteche di Roma Capitale vive una serie di criticità mai risolte né affrontate dalle ultime Giunte Capitoline. Oltre alla drastica riduzione di personale, dovuta a pensionamenti e cessazioni per vari motivi che hanno portato la dotazione organica da circa 350 dipendenti a soltanto 198 dipendenti per gli uffici centrali e le 40 biblioteche del sistema, da giorni i rappresentanti dei lavoratori lanciano un’allerta di rischio di scioglimento dell’Istituzione Biblioteche e di internalizzazione del servizio. Va ricordato che l’ipotesi di internalizzazione era già stata proposta durante la breve parentesi della Giunta Marino, e solo la fine anticipata della Giunta fermò il progetto. Nonostante i lavoratori di Biblioteche chiedano da anni un nuovo concorso per il reperimento di figure professionali culturali – l’ultimo concorso fu quello per Istruttori Culturali e Funzionari Bibliotecari bandito dalla Giunta Alemanno -, nonostante dal mondo delle Biblioteche arrivino richieste di attenzione alle problematiche del servizio, con la mano destra la Giunta Gualtieri parla di un ampliamento del numero di biblioteche per la città di Roma, e con la mano sinistra riduce lo stanziamento finanziario in bilancio per il funzionamento delle biblioteche, non interviene incrementando il numero di risorse per il personale ma al contrario assegna ad altri uffici di Roma Capitale i dipendenti di biblioteche che hanno avuto una progressione verticale indebolendo ancora di più l’organico, e come ciliegina sulla torta parrebbe che per volontà dell’Assessore Scozzese adesso si voglia sciogliere l’Istituzione Biblioteche, eliminandone l’autonomia gestionale e di fatto depotenziandone capacità di gestione e organizzazione. Nel ribadire l’esigenza di un potenziamento di risorse finanziarie e di unità di personale per il servizio bibliotecario di Roma, esprimiamo solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori di Biblioteche di Roma per le legittime preoccupazioni sul futuro dell’Istituzione, ringraziandoli per il costante egregio lavoro svolto nonostante le criticità che l’Amministrazione non riesce a risolvere, e chiediamo al Sindaco Gualtieri, all’Assessore Scozzese e all’Assessore Smeriglio di riferire con urgenza sullo stato di salute dell’Istituzione Biblioteche di Roma e quali siano i reali propositi della Giunta Gualtieri sul futuro delle biblioteche di Roma”.

Lo dichiarano il senatore di fratelli d’Italia Andrea De Priamo e la consigliera capitolina di Fratelli d’Italia Mariacristina Masi.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica